Chute des actions de CHGG : les nouvelles des inscriptions qui font chuter Chegg de 45%

Aujourd’hui, les investisseurs en Chegg (NYSE :CHGG) voient beaucoup de rouge. Actuellement, les actions de CHGG ont chuté de 45% lors d’une journée plutôt désastreuse. Pour couronner le tout, ce mouvement s’accompagne d’un volume important, avec plus de 25 fois le volume quotidien moyen d’actions ayant déjà été échangées ce matin.

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Ce type de déclin rapide mérite d’être examiné. En effet, dans le cas de Chegg, cette baisse s’inscrit dans la continuité d’une tendance baissière à plus long terme cette année. Depuis qu’elle a atteint son sommet en 52 semaines à plus de 115 $ par action plus tôt cette année, l’action CHGG s’est vendue à moins de 35 $ par action, chutant d’environ 70 % par rapport à son sommet.

Compte tenu de cette dynamique baissière, les investisseurs ont raison de s’intéresser de plus près à cette entreprise. Plongeons-nous dans ce qui entraîne actuellement le déclin de cette entreprise de manuels en ligne.

L’action CHGG s’effondre alors que la société met en garde contre des résultats décevants

Aujourd’hui, le PDG de Chegg, Dan Rosensweig, a noté des attentes baissières pour les prochains résultats du quatrième trimestre. Toute sorte d’avertissement de la part de l’équipe de direction d’une entreprise selon laquelle les bénéfices sont susceptibles de décevoir sera très probablement une raison de vendre pour de nombreux investisseurs. En effet, dans le cas de Chegg, la valorisation de cette société de manuels en ligne est une évaluation dont les investisseurs ne semblent pas trop amoureux en ce moment, compte tenu de cette nouvelle.

Actuellement, l’action CHGG se négocie juste autour des niveaux d’avant la pandémie. La capitalisation boursière de 70 % que cette société a atteinte depuis ses sommets cette année signifie également que les investisseurs qui sont restés investis dans Chegg pendant la pandémie n’ont désormais essentiellement rien à montrer pour cela.

Une des raisons à cela : les investisseurs semblent penser que nous sommes revenus à la normale. Du moins, en ce qui concerne les collèges et les universités.

La société devrait publier des chiffres pires que prévu. Ces chiffres seraient le résultat d’un plus grand nombre d’établissements d’enseignement supérieur abandonnant l’apprentissage en ligne au profit d’un enseignement en personne. De plus, Chegg s’attend à un ralentissement des inscriptions au cours des prochains trimestres.

Bien que Chegg note qu’il s’attend à ce que cette baisse soit temporaire, c’est quelque chose que les investisseurs en actions CHGG craignent. En effet, un stock de manuels en ligne est susceptible de connaître un essor matériel à un moment où la plupart des apprentissages se font en ligne. Cependant, le fait de débrancher (peut-être plus rapidement que prévu) a précipité la valorisation de cette entreprise vers le bas.

Où ira l’action CHGG à partir d’ici ? Le temps nous le dira. Cependant, pour l’instant, Chegg ressemble à une action que les investisseurs ne veulent tout simplement pas toucher.