Chute des cas de Covid et retour des touristes : directives et plus

Le département du tourisme de l’État encourage les courts séjours sûrs en tenant compte des besoins de santé publique et de vacances. (Crédit photo : Pradeep Chamaria)

Par Pradeep Chamaria

La nouvelle ère normale est là après que COVID-19 a forcé des personnes à l’intérieur pendant plus de huit semaines au cours de la deuxième vague de l’ère pandémique. C’est certainement un bon signe pour l’industrie du voyage qui espère un renouveau et propose de nouvelles offres.

Avec le déverrouillage du processus en place, les gens se dirigent vers leurs stations de montagne préférées dans l’Himachal Pradesh et d’autres. Des images récentes sur divers médias sociaux ont été pleines de files de véhicules de plusieurs kilomètres attendant d’entrer dans l’Himachal Pradesh.

De nombreux États comme le Rajasthan, le Pendjab, le Chhattisgarh, le Meghalaya, le Nagaland, l’Odisha et le territoire de l’Union de Chandigarh ont autorisé les voyageurs vaccinés à être exemptés de l’exigence de certificat RT-PCR, bien que sous certaines conditions.

Le gouvernement central travaille à la publication d’un ensemble de directives pour que les passagers vaccinés soient exemptés des exigences de la RT-PCR, mais les responsables ont indiqué qu’il appartiendrait aux gouvernements des États respectifs de prendre une décision finale concernant toute exemption pour les passagers de ces règlements.

Le département du tourisme de l’État encourage les courts séjours sûrs en tenant compte des besoins de santé publique et de vacances. Tous les hôtels, restaurants et autres départements concernés ont déjà été désinfectés pour assurer la protection COVID.

Le tourisme est important pour divers États et ils facilitent de tout cœur sa relance, cependant, les autorités font passer la santé publique avant tous les autres aspects. Les SOP et les directives de sécurité ont été publiées pour assurer la distanciation sociale et d’autres pratiques d’hygiène dans les lieux publics, les monuments et les établissements d’hébergement. Seul le strict respect de ces directives dans le scénario post COVID garantira une nouvelle augmentation de la propagation de l’infection malgré le nombre croissant de touristes.

Des lignes directrices

Chaque état a ses propres directives. Le Rajasthan n’a autorisé que les touristes entièrement vaccinés, munis d’un certificat de vaccination numérique et ayant terminé 28 jours après la deuxième dose. Pour se rendre au Pendjab et à Chandigarh, les passagers doivent être en possession d’un certificat de vaccination d’au moins une dose, datant de plus de deux semaines. Pour l’Odisha, le Meghalaya et le Nagaland, les passagers ont besoin d’un certificat de vaccination définitif.

Divers opérateurs de l’industrie ainsi que les compagnies aériennes ont salué ces mesures. Les piliers de l’aviation de l’industrie disent qu’ils espèrent qu’avec la tendance à la baisse des cas de COVID et l’accélération du rythme de vaccination, la confiance des passagers et le trafic aérien gagneront encore en vigueur début juillet. Le 12 juin, le nombre de passagers quotidiens voyageant sur des vols intérieurs a dépassé la barre du lakh pour la première fois depuis mai, indiquant une augmentation progressive du nombre de passagers.

De plus, après avoir raté toute la saison estivale, les gens sont impatients de s’évader. C’est une question de plaisir que les touristes locaux reviennent en grand nombre alors que le déverrouillage du tourisme se poursuit.

Réouverture des monuments et musées

Alors que l’Inde a été touchée par l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 lors de la deuxième vague d’avril à mai, le ministère du Tourisme a décidé de fermer les 3 693 monuments protégés, 50 musées et divers sites archéologiques relevant de l’Archaeological Survey of India (ASI ).

Maintenant, alors que le pays connaît un net aplatissement de la courbe, le ministre de l’Union Prahlad Singh Patel a tweeté: «Aujourd’hui, le ministère du Tourisme de l’Union a donné son approbation pour ouvrir dûment tous les monuments de l’ASI à partir du 16 juin 2021. Protocoles COVID-19. Meilleurs voeux à tous.

Pour visiter le Taj Mahal et d’autres monuments protégés au niveau central, les billets d’entrée ne peuvent être réservés qu’en ligne, car la fonction de réservation hors ligne ne sera toujours pas disponible, a déclaré l’ASI.

Il convient de mentionner ici que l’année dernière également, les monuments sont restés fermés pendant plus de 100 jours pendant le verrouillage national en raison de la première vague de COVID. Ceux-ci ont été rouverts sous condition à partir du 6 juillet, le nombre de visiteurs étant fortement réduit et les visiteurs n’ont été autorisés que conformément aux directives émises par le ministère de la Santé.

(L’auteur est un écrivain de voyage bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.