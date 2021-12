Chute des Patriots après que Brady ait duré une saison

Il n’a pas fallu longtemps pour que les New England Patriots redeviennent les New England Patriots.

Après avoir trébuché sur une saison de 7-9 l’an dernier en regardant Tom Brady remporter un septième anneau lors de sa première saison avec les Buccaneers de Tampa Bay, l’équipe de Bill Belichick est à nouveau dans la classe de l’AFC.

Le plan brillant de Josh McDaniel pour que le quart recrue Mac Jones ne lance que trois passes lundi soir a ouvert la voie à la victoire 14-10 de la Nouvelle-Angleterre à Buffalo dans la boule à neige et la soufflerie du stade Highmark.

Derrière ces 46 runs en 49 snaps, les Patriots rééquipés ont remporté leur sixième match sur la route en six essais et ont porté leur séquence de victoires à sept matchs, passant à 9-4.

C’est un demi-match de mieux que les Chiefs de Kansas City, les Titans du Tennessee et les Ravens de Baltimore dans la course de conférence bloquée.

Et les Patriots trouvent toujours des moyens d’arrêter Peyton Manning, qui a perdu sa série face à face avec Brady 11-6.

Le quart-arrière qui a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel il y a quatre mois a expliqué sur « ManningCast » d’ESPN lors du slog-fest Patriots-Bills que les relations publiques des Patriots ont poliment décliné sa demande d’interviewer Jones.

« Eh bien, j’ai essayé de parler à Mac Jones, et il était très respectueux », a relayé Manning. « Il a dit: » Peyton, je veux le faire, mais pouvez-vous appeler notre directrice des relations publiques, Stacey (James)? Parce qu’il doit en quelque sorte superviser tout. J’ai dit: » Pas de problème. » J’ai appelé Stacey, très professionnelle, j’ai dit : ‘Stacey, je parle à l’entraîneur Belichick, puis-je parler à Mac Jones ?' »

La réponse a été non, bien que Manning ait pris le rare rejet dans la foulée.

« Et je dois vous dire que j’apprécie la façon dont ils gèrent Mac Jones. Ils essaient de le protéger, de lui donner le moins de distractions possibles en dehors du terrain, de le laisser se concentrer sur le football », a déclaré Manning.

« Alors, oui, on m’a refusé. C’était le premier quart-arrière à qui je n’ai pas parlé. Mais, je l’apprécie », a déclaré Manning.

Bien que Manning n’ait pas l’habitude de se faire refuser, il a dit qu’il comprenait ce que faisaient les Patriots parce qu’il avait subi le même traitement lors de sa saison recrue à Indianapolis en 1998.

« Bill Polian, en tant que recrue avec moi avec les Colts, a fait la même chose. Il n’a pas laissé le service marketing me parler, le service des relations communautaires me parler. Il a dit: » Hé, tout est football cette première saison Ne le dérange pas », a raconté Manning. « Et je pense que les Patriots adoptent la même approche avec Mac Jones et cela porte ses fruits, cela fonctionne. »

Tout fonctionne en Nouvelle-Angleterre un an après que les Patriots aient trébuché derrière le vieillissant QB Cam Newton.

Jones, le 15e choix au repêchage de l’Alabama en juin dernier, a terminé 2 sur 3 pour 19 verges en devenant le troisième quart-arrière de la NFL à remporter neuf matchs au cours de sa saison recrue, rejoignant Ben Roethlisberger de Pittsburgh en 2004 et Dak Prescott de Dallas en 2016. Il a également rejoint Roethlisberger et Prescott pour devenir le troisième quart recrue de la NFL à remporter ses six premiers départs sur la route.

La Nouvelle-Angleterre a une avance de deux victoires sur les Bills (7-5) au classement de l’AFC Est un an après avoir été balayée par les Bills en perdant leur division pour la première fois depuis 2008.

Maintenant, les Patriots obtiennent un congé de la semaine 14 par semaine avant de se terminer par une visite à Indianapolis suivie d’un match revanche avec les Bills au Gillette Stadium le 26 décembre, un autre match à domicile contre les Jaguars de Jacksonville et un match sur la route à Miami renaissante.

Ils ont le chemin le plus facile vers l’au revoir solitaire qui va aux têtes de série et aux meilleurs terrains des séries éliminatoires de l’AFC tout au long des séries éliminatoires, quelque chose qu’ils ont généralement utilisé dans les apparitions du Super Bowl.

Belichick est la seule personne sur la planète à posséder plus que les sept bagues du Super Bowl de Brady. Ils en ont remporté six ensemble à Foxborough et Belichick en a remporté deux en tant que bras droit de Bill Parcell avec les Giants de New York avant cela, lui donnant huit titres à remporter avec quatre finalistes.

Bien que la NFC présente les Bucs de Brady, les Cowboys de Prescott, les Packers d’Aaron Rodgers, les Cardinals de Kyler Murray et les Rams de Matthew Stafford, quelqu’un serait-il surpris si Belichick remportait sa neuvième bague au total un an après que Brady ait remporté sa septième ?