Chute des recettes de péage : NHAI peut verser 500 crore de roupies aux développeurs de BOT à titre de compensation

En cas de perception partielle de la gratuité lorsque la perception journalière est inférieure à 90 % de la redevance journalière moyenne, la collectivité prolonge la période de concession au prorata de la perte de redevance sur une base journalière.

La National Highways Authority of India (NHAI) devra peut-être fournir une compensation d’environ 500 crores aux concessionnaires de construction-exploitation-transfert (BOT) qui exploitent les autoroutes nationales au Pendjab, à Haryana et à Delhi-NCR. Cela fait suite à sa décision de déclarer l’agitation des agriculteurs qui a eu un impact sur la perception des péages comme un événement politique indirect de force majeure.

Le déménagement signifiera également une prolongation de la période de concession égale à la période pendant laquelle le concessionnaire a été empêché de percevoir les frais de péage.

La perception du péage sur 52 places a été affectée en raison de l’agitation des agriculteurs qui a commencé à partir d’octobre de l’année dernière. Un péage moyen de Rs 7 crore devait être collecté quotidiennement sur ces places. La perte cumulée depuis le début des manifestations jusqu’au 30 juin 2021, serait d’environ Rs 1 600 crore, dont Rs 400 crore sur les projets financés par l’État, selon l’Icra.

« Selon nos estimations, la décision de NHAI couvrirait environ 40 à 45 % des pertes de revenus encourues par les projets concernés. La perte de péage totale pour les concessionnaires BOT est estimée à environ 1 200 crores de Rs jusqu’au 30 juin 2021, par conséquent, l’indemnisation payable serait de l’ordre de 450 à 500 crores de Rs », a déclaré Rajeshwar Burla de l’Icra.

Dans une circulaire, publiée plus tôt ce mois-ci, la NHAI a déclaré, conformément à l’accord de concession, au cas où le concessionnaire ne serait pas en mesure de percevoir les frais malgré tous ses efforts ou si l’autorité lui enjoignait de suspendre leur perception pendant la durée d’un tel cas de force majeure. cas, la période de concession est prolongée d’une période d’une durée égale à celle pendant laquelle le concessionnaire a été empêché de percevoir les redevances.

