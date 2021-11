Chute du TFR pour alléger la pression sur l’infra, les ressources

Contre les 12 à 13 millions d’emplois qu’il faudrait créer chaque année pour récolter le dividende démographique, l’Inde s’en sort de manière peu impressionnante.

L’indice synthétique de fécondité (ISF) de l’Inde, à 2,0 selon les résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la famille 2019-21 (NFHS 5), est désormais inférieur au taux de remplacement de 2,1. Cela indique que la population du pays se stabilise et finirait par entrer en déclin absolu. Cela témoigne également de la force des efforts de planification familiale du pays, étant donné qu’il y a un peu plus d’une décennie, les principales agences mondiales travaillant sur l’estimation de la population pensaient que l’Inde n’atteindrait le taux de remplacement de 2,1 que d’ici 2040 au plus tôt.

Les données de la NFHS montrent que l’adoption volontaire de la contraception, y compris la stérilisation, est en augmentation. Cela peut être attribué à l’amélioration du niveau d’instruction, en particulier chez les femmes. La réduction de la mortalité infantile a également été un facteur.

La NFHS 5 a révélé que le taux de prévalence contraceptive a fortement augmenté depuis le dernier cycle et que l’utilisation de la contraception moderne, à 56,5%, a considérablement augmenté par rapport aux 47,8% il y a à peine une demi-décennie. Ceci, à son tour, signifie que le besoin non satisfait de contraception, qui était encore une préoccupation il y a quelques années, a considérablement diminué.

C’est, dans l’ensemble, un bon signe. Cependant, lu contre la baisse de la participation des femmes au travail, cela suggérerait qu’une diminution du fardeau des soins que les femmes supportent de manière disproportionnée dans l’économie ne s’est pas vraiment traduite par une augmentation de la recherche d’emploi par elles. Ainsi, des initiatives politiques pourraient être nécessaires pour réduire davantage la charge de travail des femmes et encourager la recherche d’emploi.

Cela dit, une pression moindre sur les ressources, en particulier à un moment où beaucoup d’entre elles devraient subir des pressions en raison des effets du changement climatique, ne peut qu’être une raison de se réjouir. Si la pression sur les infrastructures s’atténue – presque chaque domaine, des soins de santé aux transports en commun abordables, souffre actuellement d’insuffisances critiques – le gain pour l’économie et le niveau de vie des citoyens sera certainement important.

Le fait que la population indienne restera extrêmement jeune au cours des prochaines décennies alors même que la population globale est mise sur la voie de la stabilité, voire du déclin, offre également une opportunité de réaliser les objectifs de développement plus efficacement. Cependant, comme ce journal l’a soutenu jusqu’à présent, sans des efforts plus approfondis pour renforcer le potentiel humain – par le biais de l’éducation, de l’amélioration des soins de santé et des compétences – cette opportunité pourrait être perdue. Dans un tel scénario, une dépendance plus élevée à mesure que la génération actuelle vieillit sans croissance économique significative – ou dans un scénario où la croissance est induite par l’automatisation et ne se répercute pas de manière adéquate sur les masses – les besoins de sécurité sociale pourraient s’avérer un défi monumental. Contre les 12 à 13 millions d’emplois qu’il faudrait créer chaque année pour récolter le dividende démographique, l’Inde s’en sort de manière peu impressionnante.

La pandémie a aggravé la situation – même avec une formalisation accrue, les recherches du SBI montrent une baisse de 1,6 million de nouveaux salaires nets (ajustés pour les ajouts/réinscriptions) au cours de l’exercice 21 sur l’exercice 20 sur la base des données des fonds de pension. Il reste à voir dans quelle mesure les PLI manufacturiers contribuent à la création d’emplois, tout comme l’efficacité des efforts renouvelés de qualification.

La baisse de l’ISF signifie également que l’Inde n’a pas besoin de lois de contrôle de la population comme celles de l’Uttar Pradesh (même si l’État affiche toujours un ISF supérieur au taux de remplacement). Les tendances de l’ISF au cours des deux dernières décennies avaient déjà souligné la futilité de cela. Bien que de telles lois puissent servir à des fins politiques étroites et conflictuelles, le danger qui en découle est évident d’après les expériences de la Chine et de Singapour, qui ont toutes deux mis en place des mesures dissuasives pour le non-respect des plafonds imposés par la politique concernant le nombre d’enfants qu’un couple pourrait avoir.

Le déclin signifie également, comme le dit The Indian Express citant le Dr Srinath Reddy de PHFI, que l’Inde aura peu d’excuses pour ne pas travailler sur l’environnement et la conservation ; les pressions démographiques sont souvent citées dans le débat développement contre environnement.

