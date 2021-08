Chute et abandon de tristesse de Valverde

in

20/08/2021

Le à 21:56 CEST

“C’est un abandon de la tristesse”, a-t-il écrit sur son WhatsApp José Miguel Echavarri, le technicien qui a signé Alejandro Valverde pour l’équipe qui s’appelle maintenant Movistar en 2005. “Il va récupérer parce qu’il est tellement têtu qu’il ne pensera même pas à se retirer du cyclisme à cause d’une chute”, a-t-il déclaré au téléphone. Vicente Belda, le réalisateur qui a fait ses débuts sur la Vuelta en 2002 alors que le cavalier murcien n’avait que 22 ans. “Il est descendu de son vélo sur l’étape d’Angliru parce qu’il était très jeune et parce que nous l’avions programmé de cette façon.” Personne ne reste actif à partir de cette saison au cours de laquelle Tadej pogacar eu 4 ans.

Jeudi, sur la montagne de Cullera, Valverde arrivé, guidon avec guidon, à côté de Egan Bernal, vainqueur du Tour 2019 et du Giro 2020, et de 17 ans son cadet. Il a terminé quatrième au classement général. Ça partait comme une fusée. J’étais toujours à côté de Enric Mas pour lui donner encouragements, conseils, protection et lui ouvrir la voie avec une attaque à 46 kilomètres de l’arrivée au raide Balcón de Alicante où s’est échappé l’Australien Michael Storer.

Un kilomètre plus tard, dans une petite descente, dans un virage, dans un trou la roue avant de Valverde. Devant lui courait Richard Carapaz, qui ne le savait même pas. Le vélo a fait de lui un étranger. Il est allé directement à la falaise et était encore extrêmement chanceux car il a raté de peu un impact glacial contre la rambarde. Sa clavicule lui faisait mal. “Il n’est pas cassé”, a-t-il encouragé Mikel Martinez, docteur de la Vuelta. J’étais abasourdi. Il a enlevé le pansement de son nez, celui qu’il porte toujours pour mieux respirer.

À côté de lui, il y avait ‘Rojilla’, c’est ce que tout le monde appelle chez Movistar José Joaquin rouge, murcien et « andorran ». Monté sur le vélo, rouge à ses côtés. Mais le pédalage n’était pas celui de Valverde, celui du cycliste qui a disputé son 15e tour, le coureur qui a remporté cette course en 2009 pour être trois fois deuxième, trois fois troisième, une fois quatrième et encore cinquième.

S’est arrêté. Maintenant j’étais avec Txente García Acosta, son directeur et son ancien partenaire, celui qui un jour de pájara en remontant le Ventoux sur le Dauphiné a franchi pour la dernière fois la scène derrière Valverde, à qui il assista, afin qu’il ne figure pas sur la liste du Murcien qui avait été le pire de tous dans l’ascension du Géant de Provence. Valverde se plaignait de sa clavicule, de ses hanches, de ses côtes ; tout son corps lui faisait mal. Il pleurait de rage parce qu’il n’aime pas se retirer. Mais je ne pouvais pas continuer. Quelques heures plus tard, les tests radiologiques effectués à l’hôpital d’Alicante ont montré qu’il a une fracture de la clavicule droite et sera opéré ce samedi à Murcie.

Coup d’humeur

L’abandon l’a pris près de chez lui, à la périphérie de Murcie. Il lui sera difficile de revenir cette année car il devra se remettre, plus du choc émotionnel que du choc physique, et parce que la Coupe du monde 2021 n’est pas adaptée au cycliste qui a porté le maillot arc-en-ciel en 2018.

En avant, échappé, Carlos Vérone, son grégaire, s’est battu sans succès pour l’honorer d’un triomphe d’étape. C’était la deuxième. « Il y avait beaucoup de confusion dans l’équipe à cause de la chute. Maintenant, l’important est qu’il récupère bien. Superman López et Enric Mas ils étaient gelés, malgré la chaleur qui régnait dans les montagnes d’Alicante. Toute offensive contre Roglic. «Je suis très triste pour notre ‘Bala’ car il nous a donné beaucoup de tranquillité et de sécurité. Le Movistar perd beaucoup avec sa défaite”, a témoigné le cycliste colombien.

Mais je ne voulais même pas parler Roglic J’espérais un prompt rétablissement du « Bala », comme l’appelle tout le monde dans l’équipe. En Andorre, il a préféré rater la victoire d’étape sur le Tour car il pensait que cela ne valait pas la peine de risquer sa peau avec cinq enfants. ET Valverde Frein. Dans la Vuelta, c’était une mauvaise étape, ne pas voir le trou dans la route. Et il a quand même eu la chance des étoiles de ne se casser aucun os. Un abandon de la tristesse.