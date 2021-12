Chutes de neige fraîches dans les parties supérieures du Cachemire

Les responsables ont déclaré que les autres régions qui ont reçu de la neige fraîche sont Gurez, le col de Razdan, le col de Sadhna, Furkain Gali, Z-Gali et Shopian, et le col de Zojilla. Certaines zones ont reçu des pluies, ont-ils déclaré.

La célèbre station de ski de Gulmarg et de nombreuses autres parties des parties supérieures du Cachemire ont reçu de la neige fraîche jeudi, alors même qu’il y avait une amélioration significative de la température minimale dans la vallée, ont déclaré des responsables. Deux à trois pouces de neige fraîche se sont accumulés à Gulmarg et ses zones adjacentes de Tangmarg et de Babareshi, ont-ils déclaré.

Les responsables ont déclaré que les autres régions qui ont reçu de nouvelles chutes de neige comprennent Gurez, le col de Razdan, le col de Sadhna, Furkain Gali, Z-Gali et Shopian, et le col de Zojilla. Certaines régions ont reçu des pluies, ont-ils déclaré. Il s’agit de la première chute de neige du » Chilla-i-Kalan » de cette saison, la période hivernale la plus rude de 40 jours qui a commencé mardi.

En raison de la couverture nuageuse, la température minimale s’est améliorée dans la vallée mercredi soir et s’est stabilisée au-dessus du point de congélation à la plupart des endroits. Srinagar a enregistré un minimum de 2,6 degrés Celsius mercredi soir, en hausse par rapport aux moins 1,8 degrés Celsius de la nuit précédente.

Les responsables ont déclaré que Pahalgam, qui sert de camp de base pour le Yatra annuel d’Amarnath, a enregistré un minimum de 0,3 degré Celsius, contre moins 5,2 degrés Celsius la nuit précédente. Le minimum à Kupwara, dans le nord du Cachemire, s’est établi à un minimum de 2,6 degrés Celsius. .

Qazigund, la ville porte d’entrée de la vallée, a enregistré 0,8 degrés Celsius, tandis que Kokernag a enregistré un minimum de moins 0,7 degrés Celsius. Gulmarg était le seul endroit enregistré dans la vallée où le minimum est resté en dessous du point de congélation car il a enregistré un minimum de moins 3,7 degrés Celsius. Le bureau MET a déclaré qu’il y avait une possibilité de pluie légère ou de neige dans des endroits isolés de JK au cours des prochaines 24 heures.

« Une autre période de neige d’une plus grande intensité est très probable du 26 au 27 décembre. Attendez-vous à de la neige légère à modérée généralisée dans les plaines du Cachemire, de la pluie au Jammu et de la neige modérée dans des endroits dispersés du Ladakh, en particulier dans la région de Kargil-Zanskar », a-t-il déclaré.

Le « Chilla-i-Kalan », qui a commencé mardi, est la période hivernale la plus rude de 40 jours lorsqu’une vague de froid s’empare de la région et que la température chute considérablement, entraînant le gel des plans d’eau, y compris le célèbre lac Dal ici ainsi que les conduites d’approvisionnement en eau dans plusieurs parties de la vallée.

Les chances de chutes de neige sont les plus fréquentes et maximales au cours de cette période et la plupart des régions, en particulier dans les parties supérieures, reçoivent de fortes chutes de neige. Le ‘Chilla-i-Kalan’ se terminera le 31 janvier, mais la vague de froid continue même après Cachemire avec un ‘Chillai-Khurd’ (petit rhume) de 20 jours et un ‘Chillai-Bachha’ (bébé rhume) de 10 jours.

