Chuy Almada avait un problème de santé difficile

Parmi tant d’athlètes qui ont participé aux différentes saisons du programme de compétition Exatlon États-Unis, plusieurs visages ont été enregistrés parmi les fans de l’émission de téléréalité sportive Telemundo. L’un d’eux est Chuy Almada, l’entraîneur mexicain a tenu pour acquis son engagement envers Exatlon États-Unis depuis qu’il a mis les pieds en République dominicaine lors de la première saison, où il est ensuite revenu en tant qu’entraîneur, et finalement en tant que participant à la quatrième saison. .

Lors de sa dernière expérience avec Exatlon États-Unis, Chuy, surnommé “El Toro” pour sa force sur les circuits, a clairement indiqué sa force et ses compétences, qui ont été tronquées par une épidémie de COVID-19 qui l’a obligé à prendre un repos strict et est revenu pour quelques jours car il n’était pas rétabli à 100%, mais cela ne l’a pas arrêté.Une fois qu’il a quitté Exatlon aux États-Unis, “El Toro Almada” a continué à partager ses routines d’exercices rigoureuses, sa vie quotidienne et sa préparation pour le défi plus important de sa vie, celui de devenir père avec sa femme Diana Avilés, d’un petit garçon qui va naître et s’appellera Jésus.

Mais bien qu’il mène une vie très saine, et qu’il soit fan de rester en bonne santé, Almada a récemment vécu un moment difficile de santé, qu’il n’a pas hésité à partager avec ses followers, en guise d’avertissement.

Qu’est-il arrivé à Chuy Almada ?

Dans une vidéo qu’il a partagée à travers les histoires sur son profil sur le réseau social Instagram, Chuy Almada a non seulement révélé qu’il est asthmatique, mais qu’il a subi une forte attaque qui l’a beaucoup affecté, mais que grâce à son inhalateur, il était capable de le surmonter rapidement.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté du portail Madison Entertainment, où Chuy avec sa franchise habituelle, raconte l’épisode de santé auquel il a dû faire face :

Dans la vidéo, Chuy explique en détail comment s’est ressentie la grave crise d’asthme qu’il a subie :

“Faire semblant de commencer à respirer dans un sac vide, et à chaque fois que vous respirez moins et que vous commencez à désespérer, mes poumons se sont remplis rapidement mais j’avais besoin de plus d’oxygène, c’était exaspérant.” Chuy Almada a indiqué dans la vidéo.

Les réactions des fans concernés à la situation de Chuy Almada n’ont pas attendu: “Bonjour, chuy, ça va? Je le souhaite à tout le monde mais je suis content que tu vas mieux prendre soin de toi un câlin de PR ” a déclaré un fan.

Tandis qu’un autre lui a même demandé de se reposer et lui a recommandé de ne pas trop s’entraîner : “Prends soin de toi Chuy, tu as une merveilleuse famille La santé quand ça commence en étant humain tu dois en prendre soin et arrêter de faire autant de sport Prends soin de ta femme et enfant.”

Nous sommes sûrs qu’il y a quelque chose en particulier qui rendra Chuy Almada très heureux, et c’est que dans les prochains jours, lui et sa femme Diana rencontreront leur petit bébé qui est sur le point d’arriver dans le monde.

Prends bien soin de toi championne

