Chuy Almada envoie un message émotionnel pour sa paternité

Telemundo Chuy Almada est un entraîneur mexicain, motivateur et prétendant et l’un des favoris de la première saison. En plus de battre des records dans la compétition.

L’ancien participant d’Exatlon United States, Chuy Almada, est à un moment crucial de sa vie sur le plan personnel. Non seulement il grandit de plus en plus en tant que professionnel, mais il est sur le point de devenir père avec sa femme, Diana Avilés. Une nouvelle génération d’Exatloneros arrive bientôt, récemment d’anciens participants d’autres épisodes tels que Tommy Ramos et Fernando Lozada sont devenus parents, et c’est maintenant au tour de l’un des membres les plus aimés de l’équipe Contendientes, qui approche déjà du moment d’obtenir pour connaître votre bébé.

La révélation

Chuy Almada, participant de la première saison où le désormais sportif Chelly Cantú a été couronné vainqueur, a récemment annoncé la bonne nouvelle qu’avec sa femme, il deviendra le père de ce qu’il s’appelle lui-même, «Un Torito», comme ils l’ont récemment partagé que ce sera un homme.

Chers taureaux, je partage avec vous l’un des moments les plus heureux et les plus uniques de ma vie los pour ceux qui ont deviné si… NOUS ALLONS AVOIR UN ENFANT 💙.

–

Nous nous sentons très heureux et bénis de cette nouvelle… nous aurons un taureau, un autre Chuyito Almada dans la famille. Je vais être papa !! Je jure que je vais tout donner pour être le meilleur père du monde .. Je vais tout mettre! Incroyable que quelque chose de si petit et sans vous savoir remplisse tant notre ÂME 💙😍

–

Rendez-vous en septembre mon cher fils !!!!

Avec ce message, Almada a révélé deux détails très importants à ce moment-là, l’un d’eux est qu’elle aura un enfant, et l’autre est qu’elle viendra au monde en septembre prochain. Quelque chose qui rend le couple très heureux car la date de la rencontre avec le “petit taureau” se rapproche de plus en plus.

En fait, Chuy lui-même a toujours avoué que depuis qu’il a découvert qu’il serait père, il a ressenti beaucoup d’émotion, mais aussi beaucoup de nerfs. “Cette nouvelle fait beaucoup trembler nos jambes et mes yeux se remplissent d’eau, nous sommes super excités d’amener une petite personne dans ce monde et d’être leurs parents.” A déclaré l’ancien participant de la quatrième saison, et aussi le premier du programme de compétition féroce.

Chuy Almada envoie un message émotionnel sur sa paternité à venir

Au fil des mois dans cette aventure passionnante pour Chuy Almada et Diana Avilés, ils commencent à découvrir de nouvelles émotions et joies qu’ils n’avaient jamais ressenties auparavant, c’est ainsi qu’il l’a décrit dans certaines photos que Chuy a récemment partagées avec un message sincère, qui reflète à quel point il a grandi émotionnellement à cette étape nouvelle et importante de sa vie.

«Je vais être papa très bientôt et je suis l’homme le plus heureux du monde. . Pd: Je suis très heureux et excité, car il y a longtemps je pouvais sentir les premiers coups de pied de notre taureau dans le ventre de Dianita 😍 “

Au moment de la publication de la photo, Almada avait déjà des centaines de beaux messages de soutien de la part de ses centaines de milliers de followers, qui accompagnent le couple durant cette belle expérience d’être parents.

