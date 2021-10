Chuy Almada envoie un message sur les réseaux sociaux

Telemundo Jesus Chuy Almada

Tout au long des cinq saisons du programme de compétition du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, il y a eu des athlètes qui sont devenus des emblèmes de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », tout d’abord en raison de leurs compétences sportives et athlétiques démontrées, son approche à l’élaboration de stratégies, et bien sûr sa bonne attitude lorsqu’il s’agit de franchir les circuits difficiles, qui semblent se compliquer au fur et à mesure que les livraisons avancent.

L’un de ces participants n’est autre que le bien-aimé « Toro » du Mexique, Chuy Almada. Depuis la première saison, le talentueux entraîneur personnel est devenu un visage familier et très admiré des fans d’Exatlon USA. Chuy n’est pas seulement un athlète sans pareil, mais aussi pendant son passage dans la réalité sportive, d’abord dans le premier volet, puis dans le quatrième, il est devenu une voix de soutien et de croissance pour chacun de ses coéquipiers de l’équipe Contendientes. , et même le rivaux de l’équipe Famosos, prouvant ainsi que le dicton « Rivals plus pas ennemis » est une réalité dans leur cas.

Motivation est le grand compagnon de Chuy Almada, et sa plus grande mission à l’intérieur et à l’extérieur d’Exatlon aux États-Unis, pas en vain, via sa chaîne YouTube, « El Toro Almada », il partage constamment des vidéos de ses routines d’exercice strictes dans lesquelles il encourage ses fidèles. adeptes pour atteindre la meilleure version d’eux-mêmes.

Chuy Almada envoie un tendre message sur les réseaux sociaux De quoi s’agit-il ?

A travers ses réseaux sociaux, où il reste très actif, Chuy Almada n’a pas manqué l’occasion d’informer ses followers que lui et sa femme étaient sur le point de devenir parents d’un petit garçon qu’ils appelaient Jésus, tout comme son père, et depuis Alors, les images de Chuy et Diana, profitant de cette nouvelle étape, ne se sont pas fait attendre.

Récemment, Chuy a partagé une adorable photo où il est vu en train de profiter d’un bébé accompagné de son fils, avec le message suivant :

« Rappel de moi à moi : Profite de chaque instant, de chaque instant, car le temps passe vite et en un clin d’oeil mon petit me portera 😍🤟😅 »

En plus de cela, il a également fait la promotion des avantages de l’établissement où il se trouvait et a également profité de l’occasion pour poser la question à un million de dollars : « Sommes-nous semblables ? se référant à lui et à son petit.

Le premier message était de sa femme Diana Avilés, qui lui a écrit : » Comme tu es beau comme papa ! » et bien qu’étant né récemment et encore très jeune, il ressemble à son père.

D’autres indiquent même déjà que le petit pourrait suivre la route de Chuy : « prochain taureau guerrier !! », la vérité est que, quel que soit le chemin que le petit choisira de suivre à l’avenir, nous sommes sûrs que ses parents le soutiendront inconditionnellement.

Félicitations, Toro !

