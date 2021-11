Telemundo Chuy Almada a présenté son « fils aîné » Cleto.

Depuis le début du programme de compétition Telemundo, Exatlon États-Unis, en 2018, cinq saisons se sont écoulées pleines d’émotions, de circuits de crise cardiaque, de démonstrations d’un niveau athlétique et sportif de très haut niveau et de situations sans fin qui ont fait asseoir la famille amoureuse de la télévision pour tous. jour après jour pour profiter de cette bataille intense qui est devenue l’une des émissions préférées du public en espagnol.

Et c’est que bien sûr, de ses débuts à aujourd’hui, alors que les moteurs chauffent pour la sixième saison, non seulement il s’est passé beaucoup de choses, mais les visages qui sont passés par cette compétition et en chemin, sont partis devenant des emblèmes pour tous. suiveurs. L’un d’eux est Chuy Almada, qui a toujours représenté la Team Contendientes (Blue Team) à Exatlon aux États-Unis.

Nous avons rencontré Chuy Almada lors de la première saison d’Exatlon États-Unis et à son arrivée, il est devenu un favori des fans non seulement pour ses aptitudes athlétiques impeccables, mais aussi pour son ambiance inégalée et son énergie distinctive qui lui ont valu des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux qui suivent le boxeur mexicain à chacun de ses pas, même maintenant qu’il vient de devenir un nouveau père avec sa femme d’un adorable petit garçon qu’ils ont nommé Jésus.

Chuy Almada motive ses followers : De quelle manière ?

Quelque chose qui est resté constant dans la carrière de Chuy est son désir de motiver tout le monde à mener une vie saine et à faire de l’exercice. Ce n’est pas pour rien qu’il partage ses routines rigoureuses à travers ses profils sociaux, où de plus en plus d’adeptes d’un mode de vie actif se côtoient avec Almada, qu’ils appellent, en raison de sa force apparemment inépuisable, « El Toro ».

Mais si « El Toro Almada » rend publique sa formation, il s’occupe aussi d’envoyer des messages importants à ses followers, ainsi que celui-ci dans lequel il invitait tout le monde à agir contre ce qui leur déplaît, et à apporter des changements dans leur vie en pro. pour atteindre la meilleure version de chacun :

« Je vous invite à mettre tout votre enthousiasme et votre passion dans tout ce que vous faites 🐂

??

Si vous savez ce que vous voulez faire .. mettez-y de la passion.

??

Si vous ne savez pas ce que vous voulez .. mettez-y de la passion.

??

Nous attirons ce que nous sommes, pas ce que nous voulons. ??

??

Alors si vous voulez de la passion dans votre vie… commencez par vous.

??

Beaucoup de gens s’assoient et attendent et abandonnent la vie en s’asseyant en attendant que le magicien d’Aladdin apparaisse.

??

Votre but n’est pas de vous chercher, vous êtes CELUI QUI LE CHERCHE. ⠀

??

Si vous avez du mal à y mettre de la passion, souvenez-vous de la règle numéro 1… .. ⠀

??

Vous êtes le responsable de votre vie et le réalisateur de VOTRE FILM.

??

??

⚡️⚡️Enfin, je vous laisse un rappel : ⠀

??

Si vous n’aimez pas votre travail… les félicitations sont un signe.

??

Si vous n’aimez pas votre relation…. félicitations est un signe.

??

Si vous n’aimez pas votre vie en général…. félicitations est un signe. (CHANGE QUELQUE CHOSE)

??

Mettez de la passion DANS VOTRE VIE et faites attention à tous ces signes 👊 «

Les messages de remerciements des followers de Chuy Almada n’ont pas attendu. Il ne fait aucun doute que « El Toro » est une grande inspiration !

