Chuy Almada reçoit un incitatif important.

Telemundo Chuy Almada est un entraîneur mexicain, un facteur de motivation et un concurrent et l’un des favoris de la première saison. En plus de battre des records dans la compétition.

Depuis que la réalité sportive vedette du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, a commencé à diffuser il y a cinq saisons, nous avons rencontré différents hommes et femmes qui sont non seulement devenus des modèles pour leurs admirables compétences sportives, mais aussi leur charisme inépuisable qui a conduit eux pour devenir de véritables stars des réseaux sociaux, tel est le cas de “El Toro” Chuy Almada, cher membre “à vie” de l’équipe Contendientes dans la soi-disant “concurrence la plus féroce sur la planète”.

Chuy Almada : Un grand dans les sables d’Exatlon États-Unis

L’histoire de Chuy chez Exatlon USA a été pleine de triomphes, mais aussi de moments difficiles. Le Mexicain de 31 ans a participé pour la première fois à la première édition du programme de compétition, avec une performance admirable qui, dès ses premiers passages, a fait de lui un favori instantané pour gagner, mais malheureusement ce n’était pas le cas, en tant qu’ennemi constant des athlètes d’Exatlon USA, blessés, ont frappé à sa porte et l’ont contraint à quitter la compétition.

Puis vint une deuxième chance d’atteindre l’objectif qu’il se serait fixé lors de la quatrième saison. Une édition difficile, qui a été en proie à la pandémie de COVID-19 qui a touché le présentateur de la compétition d’alors, Erasmo Provenza, plusieurs des athlètes de la Team Contendientes, dont Chuy, et même des membres de la production. Cette situation a réduit ses performances dans les arènes, et il a été battu dans la phase finale.

Une nouvelle opportunité de faire vos preuves

Mais quittant déjà la scène Exatlon États-Unis, et sur le point de devenir père, un autre défi est apparu sur le chemin de Chuy, et dans sa nature compétitive, le Navajoense ne pouvait pas dire non, rejoignant ainsi une autre émission de télé-réalité Athlétisme le 22 juin, c’est à propos de Guerreros México, où il partage avec une autre athlète très appréciée d’Exatlon aux États-Unis, Raquel Becker.

Dans l’émission du réseau Televisa, les participants sont soumis à différents tests de force physique et mentale. Comme prévu, Chuy Almada s’est imposé comme l’un des favoris, recevant même plusieurs distinctions pour sa performance.

Récemment, Chuy, ainsi que Julio Ron et Rodrigo, ont reçu un bonus en espèces pour être les meilleurs joueurs de la semaine, et sa réaction, bien sûr, a été partagée avec ses près d’un demi-million d’abonnés via son profil Instagram :

“Regardez ce que j’ai entre les mains !!! 😃🥇 Je vous dis qu’aujourd’hui j’ai reçu ce prix et je partage avec vous ce moment très chingon !!!! Super reconnaissant et béni pour cette reconnaissance, je pourrais écrire des milliers de choses exprimant ce que je ressens, mais je le résume ainsi : Chaque effort paie, merci à tous pour votre soutien, mais surtout pour cet amour infini que je reçois de vous dans chacun de vos messages. Mes respects à tous les lions qui sont de formidables athlètes et qui me font me pousser au maximum chaque jour, pour ne pas baisser les bras et me donner complètement sur chaque piste. Mon engagement se poursuit A PIED comme toujours, continuer à lutter en équipe pour être sacré CHAMPIONS cette saison, ce sera comme ça !. Je vous laisse un câlin et que Dieu vous bénisse !!! #guerriers2021 ″

Félicitations, Chuy !

