Chvez vs Camacho Jr: Julio Csar Chvez vs Macho Camacho Jr en direct: horaire et où regarder le dernier combat de boxe Tribute To The Kings aujourd’hui à la télévision

Exposition : Heure, date, TV, comment et où voir le combat Chvez vs Camacho Jr.

Une des rivalités les plus emblématiques de l’histoire de la boxe, Il a été celui de la légende mexicaine Julio Csar Chvez devant Hector “Macho” Camacho, C’est pourquoi, 29 ans après la dernière fois qu’ils se sont vus, ce 19 juin, l’ancien champion du Mexique et Hctor ‘Macho’ Camacho Jr.

Ce sera un combat de spectacle et la chose amusante est que Julio Csar Chvez Sr.fight un combat sur le même panneau d’affichage que ton fils Julio Csar Chvez Jr et le plus jeune, Omar Chvez. Le combat est prévu le dimanche 19 juin au stade Jalisco de Guadalajara.

Cette rivalité sera re-regarder via pay-per-view et cela coûte 39,99 $. Il peut être commandé et diffusé via Fite.TV. Le combat sera de 21h00 Est.

Cette carte sera très spéciale, Eh bien, toute la dynastie Chvez se battra.

Julio Cesar Chavez Jr. contre Anderson Silva ; croisière

Julio Cesar Chavez Sr. vs. Hector Camacho Jr. ; affichage

Omar Chavez contre Ramon Allvarez 3; moitié

Damian Sosa contre Abel Mina ; superwelter

JC a mentionné que ce sera le La dernière fois qu’il est monté sur le ring, même si c’était un combat de spectacle, car il sait qu’à 58 ans, se battre peut déjà être un risque pour sa santé, En plus de ça son physique ne donne plus pour ce type d’événement.

“J’ai eu un peu peur de moi-même, je sais dans quel danger je suis, C’est une exposition, mais mon nez, un mauvais coup peut me venir un coup, je dois faire très attention, mais je l’ai déjà accepté, je suis déjà jusqu’au cou mais maintenant je dois obtenir combien ou combien peu il me reste du grand champion mexicain. », a déclaré la légende.

La la rivalité historique est née le 12 septembre 1992 au Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada. Le combat est allé à la légende mexicaine par décision unanime, avec cela, il a conservé le titre WBC super léger.