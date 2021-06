Chvez vs Macho Camacho : Julio Csar Chvez et son coup porté à Canelo lvarez : « Je suis le meilleur combattant mexicain de tous les temps »

Julio Cesar Chvez envoie un message à Canelo lvarez. .

juillet César Chvez revient ce samedi sur le ring revivre l’une des plus grandes rivalités de sa carrière, mais maintenant avant Hctor ‘Macho’ Camacho Jr. L’héritage de l’un des boxeurs mexicains les plus gagnants continue d’être reconnu et le combattant lui-même assure qu’il n’y a personne qui le surpasse, pas même Sal lvarez.

Dans une interview avec ESPN avant leur combat, Chvez a mentionné qu’il est le plus grand du Mexique de tous les temps, au-dessus de ce que Canelo a fait..

“Je respecte beaucoup Canelo, vraiment. C’est un grand combattant, c’est le meilleur combattant mexicain aujourd’hui, Mais le meilleur combattant mexicain de tous les temps est et sera toujours Julio Cesar Chvez. Quand quelqu’un arrive à 90 combats sans défaite, tu me rappelles et tu me dis qui est le meilleur. Les titres n’ont pas d’importance, quand quelqu’un atteint 90 combats sans défaite, il me dit qui est meilleur que moi.”

Fidèle au style et à l’honnêteté, Jules César a accepté qu’à son âge il ne doit plus se battre Et si cela ne tenait qu’à lui, il annulerait le spectacle.

“Ça va être quatre tours, ça allait être cinq, mais je ferais mieux de dire que quatre. Le mois prochain, j’ai 59 ans et je ne suis plus à la hauteur de ces trots.J’annulais l’exposition pour moi, mais à la billetterie les gens ont bien répondu Et je ne peux pas craquer Je vais essayer de faire plaisir à tous les gens qui y vont”, a-t-il conclu.

Enfin, sur son compte Instagram il a assuré qu’il consacrerait son combat avec le chanteur mexicain, Vicente Fernndez.