Chyno Miranda : Votre supposée nouvelle petite amie a-t-elle un passé sombre ?

.

La chanteuse vénézuélienne Chyno Miranda, du duo urbain tropical « Chino y Nacho », a sans cesse défrayé la chronique ces derniers mois, après avoir fait face à différents problèmes de santé à la suite du COVID-19 qui l’a conduit, selon son équipe de travail, à une neuropathie périphérique, qui selon une note publiée par le Los Angeles Times, “C’est une inflammation du système nerveux périphérique, qui envoie des informations du cerveau et de la moelle épinière au reste du corps.”

Comme si cela ne suffisait pas, cette condition a déclenché une encéphalite chronique qui a retardé son processus de récupération et a fait de ce chemin un chemin de plus en plus difficile dans la vie de l’interprète de « Mi Niña Bonita ».

La séparation de Natasha Araos

Chyno s’est marié en avril 2017 avec sa petite amie de plusieurs années nommée Natasha Araos, entraîneur personnel et motivateur, et ils ont un jeune fils du syndicat nommé Luca. Mais toute l’idylle qu’ils ont vécue s’est effondrée après que les deux aient confirmé qu’ils étaient séparés à travers une vidéo qu’ils ont réalisée ensemble, où ils ont également assuré qu’il y a plus d’un an ils n’étaient plus ensemble, mais que Natasha serait restée très proche de Miranda , l’aidant dans cette étape difficile de la santé qu’il traverse.

Pero después de este anuncio formal, a sólo días, empezaron a surgir diferentes fotografías en redes sociales de Chyno acompañado de una enigmática morena, a quien el cantante ha llenado de piropos y comentarios coquetos, lo que ha llevado a asegurar en diferentes portales que sería un nouvel amour.

Qui est le nouvel amour de Chyno Miranda ?

La fille est, comme Chyno, vénézuélienne, et s’appelle Daymar Mora, et réside dans la ville de Miami, en Floride, où elle travaille également en tant qu’influenceuse et partage sa vie avec son jeune fils, c’est pourquoi vous pouvez voir sur les photos, il aurait à peu près le même âge que celui de Chyno.

Daymar Mora a-t-il un passé sombre ?

Mais tout ce qui brille n’est pas or et apparemment, il y aurait une histoire sombre autour de la supposée nouvelle petite amie de Chyno Miranda.

L’émission matinale du réseau Univision, Despierta América, aurait fait une enquête sur le passé de Daymar Mora, assurant que la jeune fille de 30 ans a eu de nombreux démêlés avec la justice dans son pays natal, le Venezuela.

Selon « Despierta América », endossé par différentes sources, Daymar Mora aurait été impliqué dans un gang criminel appelé « Los Toyoteros », connu pour avoir volé des véhicules dans différents États du Venezuela. Selon des informations publiques, commente la vidéo, Mora aurait eu une relation amoureuse avec l’un des chefs du gang qui a ensuite été assassiné.

Au moment d’écrire cette note, au-delà des commentaires partagés via le réseau social Instagram, ni Chyno, ni Daymar Mora, n’ont confirmé ou se sont officiellement prononcés sur cette supposée nouvelle relation et l’ancien couple de Chyno, Natasha Araos non plus.