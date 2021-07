Chypre appelle à l’aide internationale au milieu du « pire incendie de forêt de l’histoire chypriote » | Monde | Nouvelles

in

Pendant environ une semaine, Chypre a connu une canicule torride avec des températures atteignant jusqu’à 40°C.

Charalambos Alexandrou, directeur du Département des forêts, a déclaré à Omega TV : « C’est le pire incendie de forêt de l’histoire de Chypre.

Il a ajouté que le périmètre de l’enfer s’étendait sur “au moins 40 km (25 miles)”.

Vassos Vassiliou, un leader communautaire d’Arakapas, a décrit l’incendie comme un « tourbillon.

«Ça a tout détruit, dit-il.

Les autorités chypriotes ont demandé à l’UE et à Israël de l’aider à lutter contre l’incendie de forêt qui brûle depuis samedi vers midi.

L’appel à l’aide est intervenu après que l’énorme incendie de forêt se soit intensifié alors qu’il brûlait au nord des villes de Limassol et Larnaca.

Le président chypriote grec Nicos Anastasiades a écrit sur Twitter : « C’est une journée très difficile pour Chypre.

“Tous les mécanismes de l’État sont en marche, et la priorité est de ne pas faire de morts.”

Plusieurs hélicoptères et avions de pompiers tentent déjà de contrôler l’enfer et espèrent l’empêcher de traverser une région montagneuse et de ravager la forêt de Machairas.

La cause de l’incendie n’est pas encore claire.