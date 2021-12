CI Games rebaptise le studio Sniper Ghost Warrior en Underdog

La société polonaise CI Games rebaptise le studio qui fabrique ses titres Sniper Ghost Warrior.

Le développeur a été renommé Underdog Studios à la suite du succès de Sniper Ghost Warrior Contracts 2. C’est la cinquième entrée de la franchise, qui s’est vendue 170% mieux numériquement au cours des dix premiers jours de sa commercialisation.

Pour donner une indication de la qualité de la vente du jeu, Sniper Ghost Warrior Contracts a déplacé 250 000 exemplaires entre son lancement en novembre 2019 et janvier 2020.

« Nous avons choisi le nom Underdog Studio car nous pensons qu’il résume parfaitement l’esprit courageux et l’attitude de travail acharné de l’équipe de développement », a déclaré Kenton Fletcher, producteur principal d’Underdog.

«Nous ne sommes pas la plus grande équipe du moment, mais nous sommes un groupe rempli de talent et de créativité, et nous travaillons extrêmement dur pour produire des titres qui dépassent largement notre poids. Nous sommes incroyablement excités d’ouvrir ce nouveau chapitre de l’histoire du studio et nous sommes impatients d’atteindre des normes de qualité encore plus élevées dans nos prochains titres. »

