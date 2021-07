Ciara et Russell Wilson célèbrent le 1er anniversaire de leur fils Win

Le plus jeune de Ciara et Russell Wilson a eu un an ! Le chanteur et la star de la NFL ont fêté le 1er anniversaire de leur fils Win le week-end dernier. Le couple a accueilli leur deuxième enfant ensemble, Win Harrison Wilson, le 23 juillet de l’année dernière. Ciara a partagé un hommage Instagram avec des photos de l’adorable bébé, ainsi qu’une vidéo de Win et de son père jouant “Just Dance”.

“Tu es le petit garçon le plus mignon et le plus doux !”, a écrit Ciara à propos de son fils énergique. “Toujours danser, sourire et rire… Toujours partout ! Les mondes vont devoir suivre ! 🙂 Je suis tellement excité et reconnaissant de te célébrer aujourd’hui ! Je t’aime tellement Mon petit Prince #HappyBirthday WIN ! “

Russell s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour célébrer son fils avec une publication sentimentale sur Twitter avec une vidéo de lui en train de se détendre avec Win. “Votre curiosité. Votre concentration. Votre joie. Vous êtes aimé. Papa vous soutiendra, guidera, enseignera, fournira et croira toujours en vous. Nous vous aimons Gagnez. Maman, papa, Future et SiSi vous aimeront toujours et prendront soin de vous . Joyeux anniversaire petit garçon », a-t-il écrit.

La famille Wilson a tout fait pour la fête de Win samedi, en lançant à l’enfant de 1 an une fête dans la cour sur le thème du baseball. Les photos que Ciara a postées de la fête la montrent, Russell et leurs deux autres enfants Future et Sienna portant tous des maillots disant “Rookie” pour célébrer Win en tant que “Rookie of the Year”.

Dans une vidéo publiée sur Instagram de Russell peu après l’arrivée de Win, Russell a dit à Ciara : “Nous allons avoir plus de ces petites choses”, tout en tenant le nouveau-né. Ciara a répondu rapidement au commentaire : “D’accord, asseyez-vous. Je vais arrêter la vidéo tout de suite.”

Quinci LeGardye Quinci LeGardye est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre la culture, la politique et la santé mentale à travers une lentille féministe noire.

