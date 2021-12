Ciara et Russell Wilson réalisent une surprise de Noël ultime pour leurs enfants

Ciara et Russell Wilson ont réussi l’ultime surprise de Noël pour leurs enfants cette année, et ils se sont rendus sur Instagram pour la partager avec leurs abonnés. Le matin de Noël, les enfants du couple se sont réveillés avec le Père Noël et Mme Claus leur offrant personnellement des cadeaux. Les festivités des Fêtes ont été entièrement documentées dans un clip vidéo que Ciara a partagé sur les réseaux sociaux, montrant la joie et l’excitation sur le visage de ses enfants lorsqu’ils ont vu que The Kringles est venu leur rendre visite.

« L’amour, la joie et le rire sont tout ce dont nous avons besoin », a écrit la chanteuse dans son article. « Joyeux Noël de notre famille à la vôtre! » Elle a ensuite tagué Wilson et a ajouté: « J’adore les Wilson. » Des fans, des amis et des abonnés ont commenté la publication, une personne écrivant : « Vous avez posté ceci il y a 5 minutes et je l’ai regardé 3 fois !!! J’adore ! Joyeux Noël à la famille Wilson. » Quelqu’un d’autre a ajouté : « C’est tellement agréable de voir à quel point ils sont excités. Ils ont tellement de choses et pourtant, sont tellement reconnaissants pour les cadeaux de base. Joyeux Noël ! » Enfin, l’acteur du Père Noël qui a rendu visite aux Wilsons a également commenté en écrivant: « Merci d’avoir réuni Mme Claus et moi, ce fut une soirée géniale. J’adore vos enfants. Un bon moment. J’espère que votre Noël a été magique. »

Plus tôt cette année, Ciara s’est assise pour une interview avec Self et a expliqué à quoi ressemblait la parentalité pendant la pandémie de Covid pour elle et Wilson. « Je ne sais même pas si vous pouvez appeler cela du chaos organisé, mais c’est dans une certaine mesure. Parfois même pas le plus organisé, pour être honnête », a-t-elle déclaré. « Mais je profite de tout. J’ai trouvé ma façon de tout embrasser. Je viens de décider, Hé, c’est une période unique. C’est une période difficile. Et le monde change. Mais plutôt que de laisser le monde me changer , je vais trouver comment changer avec ça. C’est ma mentalité. Comment puis-je m’adapter ? Comment puis-je vraiment travailler et trouver le bon côté de tout ça ? »

« Au début, pour nous, il s’agissait vraiment d’essayer de comprendre », a ajouté plus tard le gagnant d’un Grammy. « J’essaie juste de tout comprendre, d’essayer de trouver comment équilibrer la vie avec l’école et les sessions Zoom. » Elle a poursuivi: « C’était tout simplement de ne pas pouvoir faire les choses pour vraiment, vraiment libérer votre esprit. C’était de loin le plus grand défi de tout cela parce que c’était comme ces quatre murs. Que dois-je faire? Dieu merci, avec Russ et moi, nous avons tenu le coup. Nous avons bien fait. Nous avons toujours le même niveau d’amour l’un pour l’autre. Si quoi que ce soit, cela vous rend encore plus parce que vous tournez littéralement en rond, la même chose encore et encore, mais en le découvrant. »