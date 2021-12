Ciara Twerks seins nus avec une bouteille de rhum sur la tête dans la vidéo « Balance Challenge »

Ciara montre son équilibre, et son mari Russell Wilson ne pourrait pas l’aimer plus ! Le chanteur de « Goodies », 36 ans, s’est rendu à TikTok jeudi pour relever le « défi d’équilibre de la bouteille », qui met les gens au défi d’équilibrer une bouteille sur la tête tout en affichant leurs mouvements de danse. Ciara a ajouté un détail sensuel à sa performance, allant seins nus dans juste un sarong orange tout en montrant ses talents de twerk sur la plage.

La vidéo commence par un gros plan sur le dos tonique de Ciara, partiellement couvert par ses longues mèches, et s’étend progressivement pour montrer par derrière la chanteuse « 1, 2 Step » tenant une bouteille de rhum fermement sur sa tête alors qu’elle la montre compétences de poppin de butin. Même en levant les bras en l’air à un moment donné, la vidéo se termine avec Ciara envoyant un sourire effronté à la caméra alors qu’elle touche le sol. « Elle a obtenu l’équilibre. #balancechallenge », a-t-elle légendé la vidéo. « Ce #TenToOneRum est amusant ! »

Wilson ressentait certainement la vidéo lorsque sa femme a également publié le défi sur Instagram, commentant avec son cœur et pleurant des emojis rieurs, « A plus tard ce soir après le travail hahaha. » Kelly Rowland a également commenté à quel point le joueur de football est un homme chanceux, écrivant simplement: « Eh bien DAMNNNN RUSS !!!! »

Wilson et Ciara n’ont jamais hésité à montrer leur amour l’un pour l’autre depuis qu’ils se sont mariés en juillet 2016. Un peu plus tôt ce mois-ci, l’interprète de « Dance Like We’re Making Love » a écrit un doux hommage à son homme pour son 33e anniversaire, commençant , « Ce jour-là, un chef est né. Mon roi. Ce jour-là, un homme compatissant est né. Un mari et un père incroyable. Ce jour-là, un champion est né. Une inspiration pour tant de gens ! Ma plus grande inspiration. »

Elle a poursuivi : « Le Big 33. Mon bébé @DangeRussWilson ! Je me réveille tous les jours excité de t’aimer, chaque jour avec toi ressemble à une fête et aujourd’hui c’est une GRANDE fête ! » remerciant Dieu de l’avoir bénie pour « faire ce grand voyage appelé la vie » avec Wilson. « Tu es tout pour moi. Mon magnifique garçon d’anniversaire, je t’aime tellement ! Joyeux anniversaire chérie. #JesusYear », a-t-elle ajouté. Wilson a répondu au message de sa femme à l’époque en écrivant: « Vous donnez l’impression que chaque jour c’est mon anniversaire. Je t’aime ma reine. »