Ciattarelli, un espoir du GOP, déchire le NJ Gov Murphy sur le commentaire de la Déclaration des droits «au-dessus de mon niveau de rémunération»

Le candidat républicain au poste de gouverneur du New Jersey, Jack Ciattarelli, a rejoint « Tucker Carlson Tonight » lundi pour répondre aux politiques fiscales du gouverneur Philip Murphy et aux commentaires précédents sur la question de savoir si le fait que ses ordonnances de verrouillage socio-économique violaient la Constitution pourrait être « au-dessus de mon niveau de rémunération ».

L’animateur Tucker Carlson a rappelé au public la dernière apparition de Murphy au programme en avril 2020 – lorsque le New Jersey et les États environnants dirigés par les démocrates ont institué des mandats radicaux contre les rassemblements religieux ou familiaux et les opérations d’entreprises comme les gymnases et les restaurants.

En avril 2020, Carlson a interrogé Murphy sur une affaire dans laquelle 15 hommes ont été arrêtés pour s’être rassemblés dans une synagogue de Lakewood, dans le New Jersey, pour les funérailles du rabbin orthodoxe Chaim Moshe Strulovics en violation de son décret interdisant les grands rassemblements.

« La Déclaration des droits, comme vous le savez bien, protège les droits des Américains – consacre leur droit de pratiquer leur religion comme bon leur semble et de se rassembler pour se réunir pacifiquement », a déclaré Carlson. « Par quelle autorité avez-vous annulé la Déclaration des droits ? en émettant cet ordre? Comment avez-vous le pouvoir de le faire ? »

« C’est au-dessus de mon salaire, Tucker », a répondu Murphy. « Je ne pensais pas à la Déclaration des droits quand nous avons fait cela … nous avons examiné toutes les données et la science et cela dit que les gens doivent rester à l’écart les uns des autres. C’est la meilleure chose que nous puissions faire pour briser le en arrière de la courbe de ce virus, ce qui entraîne une baisse des hospitalisations et, finalement, des décès. »

TUCKER CONFRONTE LE NJ GOV MURPHY AU SUJET DES MESURES DE VERROUILLAGE: « JE NE PENSAIS PAS À LA DÉCLARATION DES DROITS »

L’ancien président Barack Obama pointe vers le gouverneur Phil Murphy, qui le salue sur scène, lors d’un rassemblement de vote anticipé à Weequahic Park, le samedi 23 octobre 2021, à Newark, NJ (AP Photo/Stefan Jeremiah)

En réponse, Ciattarelli a déclaré que bien que les démocrates détiennent un avantage d’environ 1 million d’électeurs dans le Garden State, de nombreux démocrates du New Jersey sont « financièrement conservateurs et socialement modérés ».

« Ce type est bien trop extrême », a-t-il déclaré, notant qu’aucun gouverneur démocrate n’avait été réélu dans l’État depuis le gouverneur Brendan Byrne à la fin des années 1970.

Carlson a ensuite comparé Murphy à l’ancien gouverneur Jim Florio, un démocrate du début des années 1990 dont le projet d’augmenter les impôts par milliards a bouleversé tant d’électeurs du New Jersey qu’ils ont répondu en donnant aux républicains leur première majorité législative à Trenton depuis des décennies.

« Phil Murphy a fait la même chose [as Jim Florio], il est allé beaucoup trop à gauche », a répondu Ciattarelli, ancien législateur de l’État et propriétaire franc du comté de Somerset.

« Il y a un an et demi dans cette même émission, [Murphy claimed] ‘la déclaration des droits [are] au-dessus de mon niveau de rémunération ». — Ce n’est pas drole. Mais pire que cela, il a dit aux personnes les plus taxées du pays « si les taxes sont un problème, nous ne sommes probablement pas votre État ».

Le gouverneur sortant Phil Murphy, DN.J., à droite, prend la parole tandis que le challenger républicain Jack Ciattarelli écoute lors d’un débat au poste de gouverneur au Pfleeger Concert Hall de l’Université Rowan le mardi 12 octobre 2021 à Glassboro, NJ (AP Photo/Frank Franklin II, Piscine)

« Il dit essentiellement aux Jerseyans de partir. »

« [Murphy] fait paraître Florio raisonnable », a déclaré Carlson en réponse.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ciattarelli a ajouté que même s’il a environ 6 points de retard dans les sondages, les électeurs ne devraient pas considérer cela comme une raison de ne pas voter lors de l’une des deux seules élections de gouverneurs d’année impaire du pays.

« Nous sommes très confiants dans le système électoral de cette année que nous sommes confiants de remporter le 2 novembre », a-t-il déclaré.

L’autre élection de gouverneur hors année a lieu en Virginie, où l’ancien gouverneur démocrate Terence McAuliffe est enfermé dans une course à la marge d’erreur avec l’homme d’affaires de Falls Church, Glenn Youngkin.