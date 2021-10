Cibler le contenu anti-vaccin : pourquoi YouTube a pris cette décision et ce que cela implique

in

YouTube a déclaré que son règlement de la communauté contenait déjà des dispositions interdisant les contenus contenant des informations médicales erronées

Contenu anti-vaccin sur YouTube : La semaine dernière, YouTube, le service de streaming vidéo appartenant à Google, a annoncé l’extension de ses politiques de désinformation médicale, ajoutant de nouvelles directives sur les vaccins. Les nouvelles directives couvriraient à la fois les vaccins COVID-19 ainsi que les vaccins contre d’autres maladies. Le développement est intervenu à un moment où il y a une critique générale selon laquelle les plateformes de médias sociaux ne font pas suffisamment d’efforts pour freiner la désinformation qui se répand autour de COVID-19 et les vaccins pour cela.

Conformément à la nouvelle politique entrée en vigueur la semaine dernière, tout contenu affirmant que les vaccins COVID-19 approuvés provoquaient des maladies comme le cancer, l’infertilité ou l’autisme, ainsi que tout contenu affirmant que les vaccins contenaient des substances pouvant suivre les bénéficiaires seraient supprimés du Plate-forme. En dehors de cela, le contenu faisant de fausses allégations selon lesquelles les vaccins approuvés seraient dangereux et entraînant des effets à long terme sur la santé serait également supprimé, ainsi que tout contenu affirmant que les vaccins ne réduisaient pas la transmission ou la contraction de la maladie. Tout contenu diffusant généralement des informations erronées sur les substances incluses dans les vaccins serait également supprimé.

YouTube a déclaré que son règlement communautaire contenait déjà des dispositions interdisant le contenu contenant de la désinformation médicale, y compris la promotion de remèdes nocifs tels que les allégations selon lesquelles les maladies pourraient être guéries en buvant de la térébenthine. YouTube a également souligné que la plate-forme ciblait la désinformation concernant le COVID-19 et d’autres aspects médicaux depuis le début de la pandémie, déclarant qu’elle avait déjà supprimé plus de 1,3 lakh de vidéos qui violaient les politiques de vaccination contre le COVID-19.

Selon YouTube, le contenu qui encourage l’utilisation de remèdes maison ou de prières et de rituels au lieu de consulter des médecins dans les cas liés au COVID-19 fait partie de la désinformation, ainsi que le contenu qui prétend qu’il existe une guérison garantie du COVID-19. En dehors de cela, le contenu faisant la promotion de l’utilisation, de l’efficacité ou de la sécurité de l’ivermectine ou de l’hydroxychloroquine comme traitement du COVID-19, ainsi que d’autres contenus qui découragent généralement les personnes de demander de l’aide médicale font également partie de la désinformation ciblée par la plateforme.

Cibler ce type de contenu est important car il y a beaucoup d’hésitations vis-à-vis des vaccins parmi les personnes qui sont souvent la proie de théories du complot qui sont présentées comme des faits sur les plateformes de médias sociaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.