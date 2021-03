Cibler les MPME dans le commerce électronique transfrontalier peut contribuer à augmenter les revenus de la CBT 4X: projet de politique de commerce électronique

Le premier projet de politique sur le commerce électronique a été publié en février 2019.

Commerce, importation et exportation pour les MPME: Si l’Inde peut cibler environ 2,5 lakh MPMEs entrant dans l’espace du commerce transfrontalier (CBT) au cours des quatre prochaines années, elle peut répertorier avec succès au moins 1 lakh MPMEs avec 5 millions de produits et peut multiplier par quatre les revenus CBT existants dans la catégorie B2C, le a déclaré le gouvernement dans son dernier projet de politique sur le commerce électronique. Publié par le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), le projet indiquait cependant que les fabricants, commerçants, vendeurs, MPME et startups nationaux, qui opèrent ou ont l’intention d’opérer sur une plate-forme numérique, continuent de «lutter avec des conformités et des coûts qui réduisent leur compétitivité et leur durabilité sur les marchés internationaux. » Une copie de l’ébauche a été vue par Financial Express Online.

«Seule une fraction des MPME est engagée dans le commerce électronique transfrontalier. Il y a environ 6,5 crores MPME en Inde, dont 36% dans le secteur de la fabrication, soit environ 2,3 crore. Ainsi, l’objectif de 2,5 lakh de MPME fixé par le gouvernement est, en fait, très bas car de nombreuses MPME n’ont pas émergé pour opérer sur des portails de commerce électronique. S’ils parviennent à opérer en ligne avec succès dans l’espace de commerce électronique transfrontalier, cela fera des merveilles », a déclaré Govind Lele, secrétaire général de Laghu Udyog Bharati à Financial Express Online.

Les exportations de l’Inde ont diminué de 0,25% à 27,67 milliards de dollars en février 2021 contre 27,74 milliards de dollars il y a un an, selon les données préliminaires du ministère du Commerce. Les exportations globales d’avril à février 2020-21 ont diminué de 12,32% à 255,92 milliards de dollars, contre 291,87 milliards de dollars d’avril à février 2019-20. La contribution des MPME aux exportations s’est élevée à 48 pour cent pour l’année précédente alors même que le gouvernement avait l’intention de l’augmenter à 60 pour cent à l’avenir, avait déclaré le ministre des MPME Nitin Gadkari lors de plusieurs événements publics dans le passé récent.

Le DPIIT a déclaré que les MPME orientées vers l’exportation bénéficieraient d’un renforcement des capacités pour aider à regrouper les expéditions et les livraisons transfrontalières, à se spécialiser dans les expéditions régionales. Des compétences en traduction, un suivi international et des solutions pour surmonter les défis d’expédition internationaux tels que les réglementations gouvernementales spécifiques aux pays seraient également fournis. En outre, les MPME seraient également aidées à identifier les moyens de surmonter les barrières monétaires et de se familiariser avec le comportement des consommateurs locaux. En outre, des mesures seraient prises pour fournir à ces entreprises des prêts en ligne, des notations de crédit, des financements et un soutien au transport par le biais de banques privées et publiques.

Le gouvernement a également demandé aux entreprises du secteur du commerce électronique, dirigé par Flipkart et Amazon, de garantir l’égalité de traitement de tous les vendeurs et vendeurs enregistrés sur leurs plateformes. Il leur a également demandé de ne pas adopter d’algorithmes qui donnent la priorité à certains fournisseurs et vendeurs. Entre autres, «les opérateurs de commerce électronique doivent veiller à mettre en place des politiques claires et transparentes en matière de remises, y compris, entre autres, la base des taux de remise financés par les plates-formes pour différents produits / fournisseurs et les implications de la participation / non-participation à des systèmes de remise, de manière à ce que pour garantir un traitement juste et égal. » Le premier projet de politique sur le commerce électronique a été publié en février 2019.