Plus tôt cette année, Target a annoncé qu’elle s’associait à Apple pour lancer de nouvelles expériences de « destination d’achat Apple » dans les magasins de détail aux États-Unis. Maintenant, Target a annoncé une extension de cette initiative à temps pour la saison des achats des Fêtes.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, Target a annoncé qu’elle doublerait le nombre d’expériences de magasinage Apple chez Target, passant de 17 magasins à 36 magasins avant la saison des achats des Fêtes. Ces expériences permettront aux clients d’acheter la gamme iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et plus encore dans les magasins de détail Target.

Avec des consultants Tech Target formés par Apple et deux fois plus d’espace dédié aux produits Apple, c’est un guichet unique pour tous vos besoins Apple. La réponse des clients a été incroyable depuis l’ouverture des premiers sites en février, et maintenant encore plus de clients peuvent découvrir l’excitation d’Apple. Le meilleur de tous? L’assortiment complet est également disponible sur Target.com.

Comme nous l’avons détaillé plus tôt cette année, l’expérience d’achat Apple dans ces magasins Target présente des similitudes de conception avec les propres magasins de détail d’Apple avec un éclairage lumineux et des affichages de produits. Il est également similaire à l’expérience actuellement disponible dans de nombreux magasins Best Buy.

Voici les détails complets sur l’endroit où vous pouvez trouver un magasin « Apple at Target shop-in-shop »:

Ouvrez maintenant:

1811 Hillsdale Ave., San Jose, Californie 800 Christiana Mall, Newark, Delaware 2747 Gulf To Bay Blvd., Clearwater, Floride 3970 SW Archer Rd., Gainesville, Floride 10101 W Flagler St., Miami, Floride 2155 Town Center Blvd., Orlando, Floride 101 Commerce Way, Woburn, Massachusetts 1447 E 7th St., Monticello, Minnesota 600 Amherst St., Nashua, New Hampshire 675 Troy Schenectady Rd., Latham, New York 13924 N Pennsylvania Ave., Oklahoma City, Oklahoma 125 Witchwood Dr., North Wales, Pennsylvanie 150 E Stacy Rd., Allen, Texas 10900 Lakeline Mall Dr., Austin, Texas 1400 Precinct Line Rd., Hurst, Texas 7845 N Macarthur Blvd., Irving, Texas 18255 Blanco Rd., San Antonio , Texas

Bientôt disponible:

10490 San Jose Blvd., Jacksonville, Floride 325 N Alafaya Trail, Orlando, Floride 7795 SW 40th St., Miami, Floride 650 N Congress Ave., Boynton Beach, Floride 1201 County Rd. 581, Wesley Chapel, Floride 8151 Dr. Martin Luther King St. N., St. Petersburg, Floride 4795 W Irlo Bronson Memorial Hwy., Kissimmee, Floride 2199 Hwy. 36 E., North St. Paul, Minnesota 18275 Kenrick Ave., Lakeville, Minnesota 810 County Road 42 W., Burnsville, Minnesota 708 E Expressway 83, McAllen, Texas 850 Steger Towne Rd., Rockwall, Texas 21515 Tomball Pkwy., Houston, Texas 1600 W Arbrook Blvd., Arlington, Texas 8532 Davis Blvd., North Richland Hills, Texas 5959 Long Prairie Rd., Flower Mound, Texas 3201 Preston Rd., Frisco, Texas 8000 Denton Hwy., Watauga, Texas 1801 S Boucle 288, Denton, Texas

Avez-vous visité l’une des expériences d’achat Apple dans les magasins Target ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

