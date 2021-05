Cicada Brood X: Regardez Sir David Attenborough séduire une cigale d’un claquement de doigts

Au cours des prochaines semaines, des milliards de cigales continueront de s’élever du sol dans l’est des États-Unis. Ce faisant, ils pousseront des ailes, feront beaucoup de bruit, s’accoupleront et mourront en quelques semaines. Si vous habitez dans une région où les cigales Brood X sont attendues, vous ne vous méprendrez pas sur leur arrivée. En plus de joncher le sol d’exosquelettes, dans leur quête effrénée de compagnons, les cigales font beaucoup de bruit.

Les femelles émettent un cliquetis d’un mouvement d’ailes. Les hommes trouvent ces clics très sexy. Ils détourneront immédiatement leur attention s’ils entendent un clic féminin à proximité. (La plupart des bruits de cigale que vous entendrez proviennent des mâles. Ils font un bourdonnement qui rappelle celui d’une tondeuse à gazon.)

Il s’avère que les humains peuvent invoquer – et oserais-je dire, séduire – une cigale mâle en imitant les clics de la cigale femelle. Pourquoi voudriez-vous faire ça? Je ne sais pas! Cela pourrait peut-être être utile pour ramasser des cigales pour un repas. À toi de voir!

Le célèbre documentariste et militant de la nature, Sir David Attenborough, montre comment en convoquer un. «Je peux imiter le flip de l’aile de la femme d’un claquement de doigts», dit Attenborough dans sa voix incontestablement rauque dans ce clip d’un programme de la BBC de 2005 ci-dessous.

En claquant des doigts, Attenborough attire la cigale vers lui, de plus en plus près. Et puis la cigale saute vers Attenborough, pour continuer la parade nuptiale dans une affaire plus intime.

«Le bruit est horrible», dit Attenborough alors que la cigale fredonne de doux riens dans son oreille.

Lectures complémentaires: Brood X et Sir David Attenborough

Là où des milliards de cigales émergeront ce printemps (et au cours de la prochaine décennie), dans une carte, Brood X laissera une marque sur les forêts et les oiseaux qui dureront des années Une interview de 2019 avec Attenborough sur le documentaire Netflix Our Planet qu’il a raconté