Ciel nuageux mais peu de pluie improbable au GP de Mexico · .

Des conditions typiquement chaudes et nuageuses sont attendues pour la course de ce week-end au Mexique, avec peu ou pas de risque de pluie.

Le week-end de course, désormais officiellement connu sous le nom de Grand Prix de Mexico, devrait être nuageux et le jour de la course devrait être complètement couvert.

La température de l’air sera principalement compatible avec la course 2019, qui s’est déroulée entre 22C et 25C. Vendredi sera la journée la plus chaude, avec des maximums allant jusqu’à 24°C, puis les températures chuteront légèrement jusqu’à un maximum de 23°C samedi.

Au cours des années précédentes, la température de la piste a été jusqu’à 15 °C supérieure à la température ambiante, et on peut donc s’attendre à ce qu’elle atteigne 40 °C. Cependant, si le nuage empêche le soleil de réchauffer la piste, ce sera probablement un peu plus bas. Pirelli apporte sa gamme moyenne de pneus – les C2, C3 et C4 – pour cette course.

Vendredi devrait commencer par une matinée légèrement nuageuse suivie d’une couverture nuageuse complète l’après-midi. Samedi, le ciel est le plus dégagé, avec une légère couverture nuageuse toute la journée, ce qui devrait permettre une température de piste relativement chaude pendant les qualifications.

Le dimanche, toute la journée sera considérablement couvert, donc la piste pourrait bien être la plus cool qu’elle sera tout le week-end pendant la course. Les températures de l’air devraient atteindre 21°C, le pic le plus bas du week-end.

Quelques rafales de vent samedi, alors qu’une brise de nord-ouest soufflera jusqu’à 25 km/h, risquent de compliquer la vie des pilotes. Cependant, comme la piste a relativement peu de virages longs et rapides, le vent est moins susceptible de déranger les pilotes que sur d’autres sites. Les conditions le jour de la course devraient être beaucoup plus calmes.

Un temps sec et continu devrait au moins donner à cette piste souvent glissante les meilleures chances de développer une certaine adhérence. Située au milieu de l’une des plus grandes villes du monde, la poussière et la pollution s’accumulent à sa surface entre les courses, et comme pour de nombreux sites, elle a été moins utilisée que d’habitude en raison de la pandémie – la F1 revient pour la première fois depuis 2019.

