Ciganda décroche la cinquième place au Portland Classic

in

20/09/2021 à 10h44 CEST

.

L’Espagnol Carlota CigandaBrillant par moments, il n’a finalement pas pu se battre pour la victoire dans la Portland Classic, mais la cinquième place est son meilleur classement de toute l’année 2021.

Après la joie de remporter la Solheim Cup avec l’équipe européenne, Cardigan Il s’est battu dès le premier jour dans les premières positions, mais le dernier jour d’un tournoi, trois “bogeys” et un “double bogey” ont gaspillé ses options et il a terminé cinquième avec un total de 212 coups, quatre sous la normale dans un tournoi réduit à trois jours, à sept impacts de la Corée du Sud Jin Young Ko, qui a précédé son compatriote Jeongeun lee déjà l’australien Ton oh en quatre.

En avril, elle était septième à HSBC et n’avait pas de meilleur classement final puisqu’elle était troisième et quatrième en octobre 2020 au championnat KPMG PGA et à Reynolds Lake Oconee, respectivement.