Ciganda et Fernández Cano, en tête de l’Open d’Espagne

Carlota Ciganda et Fátima Fernández ont retenu toute l’attention à l’équateur de l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, surfant sur la perfection pour monopoliser les deux premières positions du tableau qualificatif.

Huit et sept sous la normale en raison de leurs performances exquises, la Navarre et la Galicienne s’attribuent à elles seules la condition de première classée avec la Française Anne-Lise Caudal comme troisième en lice, dans son cas avec cinq sous la normale.

La golfeuse navarraise, tout simplement impressionnante lors de la deuxième journée de compétition, a répété sur 18 trous pour se souvenir de ces performances glorieuses qui lui ont valu d’excellents retours dans une carrière qui la distingue comme une référence irremplaçable dans le golf féminin espagnol.

Il n’a raté aucun trou et a ajouté quatre birdies et un aigle pour forger une performance qui lui permet de caresser ce désir si intensément annoncé : « Gagner ce tournoi réaliserait mes plus beaux rêves.

Courageuse, agressive, compétitive, performante, confiante… Carlota Ciganda a accumulé des adjectifs louables au fil des trous, rééditant pour la énième fois ces performances surprenantes qui l’ont amenée à remporter tous les titres nationaux possibles depuis qu’elle s’est imposée au Championnat d’Espagne Benjamin en 2000 .

Lire aussi SERVICE SPÉCIAL

Avant la véritable émergence de son leadership, la journée a commencé comme une fête espagnole qui s’est terminée par un authentique festival de rojigualdo, l’heureuse conséquence d’une chorale des meilleurs représentants de notre golf, renversée avec une force inhabituelle dans le désir de faire le mieux possible offrant comme si cela ne suffisait pas au maximum de spectacle.

Le plaisir s’est concentré en milieu de matinée dans un match stellaire mettant en vedette d’excellents représentants espagnols. Carlota Ciganda, Nuria Iturrioz et Ana Peláez, unies par le destin, se sont chargées de défricher le magnifique parcours du Los Naranjos Golf Club avec des actions chacune plus intenses.

Excellents coups de départ, coups d’approche sensationnels, énormes coups de bunker, putts spectaculaires…, la compétition s’est transformée en un grand duel où chacun de ses membres a mis tous ses efforts pour faire de mieux en mieux.

Poussée par des actions de plus en plus difficiles à reproduire, c’est Carlota Ciganda qui a le plus bénéficié des exigences de ses coéquipières pour atteindre la perfection. Navarre, un cyclone, classé quatrième à la première heure du matin, a accédé au leadership dans un soupir après avoir présenté ces lettres de créance qui l’ont porté tant de fois au sommet, matérialisé cette fois par quatre birdies sans échec à la fin du trou 10 .

La punchline, cependant, est venue sur le 14e trou, un long par 5 auquel Carlota Ciganda a atteint deux coups sur le green avant de faire un putt appréciable et de marquer un aigle vital pour transformer son tour en un tour spectaculaire.

Cette action réussie lui a permis de creuser un écart important par rapport à ses poursuivants les plus qualifiés. En fait, la légion étrangère large et sélectionnée, avec une capacité plus que suffisante pour gagner le tournoi, a succombé à cette capacité répétitive de succès de Carlota Ciganda, inconsciente de l’erreur dans un tour où l’important était de jeter les bases pour grimper vers futurs sommets.

« C’était un très bon tour et je suis très heureux de ne pas faire de bogey. Je l’ai très bien touché, aujourd’hui c’était le jour pour en faire quelques-uns, j’ai pris beaucoup de greens, j’ai fait beaucoup de putts et en général je suis très content pour le tour », a récapitulé le Navarrais. «Faire un aigle aide toujours. Il avait 201 mètres, j’ai touché un grand bois ouvert de 5, et avec les greens tendres il s’est arrêté et a fait un bon putt de 6 mètres ».

Ainsi, c’est une autre voyante espagnole, Fátima Fernández Cano, également installée dans un état optimal, qui s’est présentée en véritable rivale pour discuter du leadership du golfeur navarrais.

La galicienne, co-leader après le premier tour, a étendu la qualité de son jeu au deuxième 18 trous, offrant pour sa part cet enseignement croissant qui la distingue comme l’une des joueuses avec la plus grande projection de notre pays. Il est vrai qu’elle a entaché son retour d’un bogey au 5e trou, un record anecdotique dans le cadre d’une performance très solide qui la réaffirme comme une sérieuse candidate à la victoire finale.

Le couple de mode formé par Carlota Ciganda et Fátima Fernández a été rejoint par les susmentionnées Ana Peláez et Nuria Iturrioz, cinquième et huitième classées. «Ils ont beaucoup de courage, ils me rappellent moi quand j’avais leur âge parce qu’ils affrontent le golf avec courage. Je leur ai dit de ne pas avoir peur, de tout donner », a salué Carlota Ciganda en intériorisant son statut de leader au milieu du tournoi. Mot de champion.

CLASSEMENT (après le deuxième jour)

1.- Carlota Ciganda (ESP), 136 (70 + 66)

2.- Fátima Fernández (ESP), 137 (69 + 68)

3.- Anne-Lise Caudal (Fra), 139 (69 + 70)

5.- Ana Peláez (ESP), 141 (71 + 70)

8.- Nuria Iturrioz (ESP), 142 (71 + 71)