Ciganda, Fernández, Sobrón et Recari, en Andalousie Costa del Sol

Les golfeurs Carlota Ciganda, Fátima Fernández, Luna Sobrón et Beatriz Recari ont confirmé leur présence à l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, qui se tiendra du 25 au 28 novembre sur le terrain de Club de golf Los Naranjos à Marbella (Malaga), l’organisation a informé.

Ce tournoi servira à couronner la saison du Ladies European Tour, pour le titre de laquelle s’affronteront 72 joueuses, les 64 meilleures du classement et les huit invitées par l’organisation.

Carlota Ciganda arrivera à l’événement de Marbella après avoir remporté son troisième Coupe Solheim des cinq qu’il a joué en défendant l’équipe européenne, et dans le but d’obtenir un autre titre sur le Ladies European Tour et d’élargir le palmarès des quatre qu’il a à son actif.

La joueuse navarraise a affronté l’Andalousie Costa del Sol à sept reprises et à chacune d’entre elles, elle a terminé dans le top 10.

Ciganda est rejointe par Fátima Fernández, la première golfeuse de notre pays à obtenir la carte LPGA via son circuit promotionnel, le Symetra Tour, terminant deuxième du classement et signant dix top 10 et trois finalistes dans vingt tournois joués.

La jeune Luna Sobrón continue son chemin de l’autre côté de l’Atlantique après avoir remporté des succès remarquables à la fois sur le Santander Golf Tour, le LET Access Series et le Ladies European Tour.

Le quatuor est complété par Beatriz Recari, qui compte trois victoires sur le LPGA Tour, et un autre triomphe sur le Ladies European Tour, en plus d’avoir représenté l’Europe à la Solheim Cup.