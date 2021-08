Ciganda, le seul espagnol à passer la coupe britannique

L’anglais Salle de Géorgie et l’américain Mine de Harigae, 43 et 65 du classement mondial, respectivement, se partagent le leadership après la dispute de la deuxième journée de la Open de Grande-Bretagne, le dernier « Major » à clôturer la saison de golf féminin.

Les deux golfeurs qui commandent ce tournoi, accumulent un total de 137 coups après les deux jours joués, dont 7 sous la normale pour le parcours.

Hall a signé six birdies dans ce deuxième tour, en revanche, il a commis un bogey et un double bogey sur les trous 11 et 15, respectivement. Tandis que Harigae, qui faisait partie des meilleurs vendredi (-5), a obtenu sept birdies, mais a été plombé par les deux ‘bogeys’ commis dans la partie centrale de la journée (trous 8 et 10).

Le seul Espagnol qui a réussi la coupe vendredi a été Carlota Ciganda, qui a réalisé une performance discrète lors de la deuxième journée de compétition (+3), ce qui l’a aidé à s’éloigner du leadership après l’excellente performance de la journée d’ouverture, où il a fait un -3. La golfeuse navarraise accumule un total de 144 coups (par), après les deux premiers jours du tournoi, ce qui lui a permis de surmonter le cut par un coup de différence.

Les trois autres Espagnols, qui participent au British Open et n’ont pas pu surmonter la coupe, sont : Azahara Munoz (+5), Nuria Iturrioz et Lune de Sobrón (+8).