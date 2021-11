Ciganda, leader de l’Open d’Espagne avec trois coups d’avantage

Les Andalousie Costa del Sol Open d’Espagne est devenu le meilleur cadre possible pour le spectacle généré par Carlota Ciganda, un pas de plus pour ajouter son nom à la base du trophée qui orne le tee du trou 1. Cet exploit constituerait l’aboutissement d’un programme sportif parfait dans notre pays, le meilleur des meilleurs dans toutes les catégories.

La golfeuse navarraise, première avec 10 sous le par, a encore 18 trous et une multitude de coups et d’efforts pour le terminer, mais elle a déjà posé les bases pour entreprendre l’exploit. De dos, la menace sportive des Thaïs avant tout Atthaya ThitikuLui, à trois coups, une distance qui semble large mais est loin d’être définitive.

Le golfeur espagnol a relaté calmement les détails d’une partie pleine d’émotions de toutes sortes : « Faire deux sous le par dans ces circonstances, par une dure journée, avec du vent, c’est mieux que le -6 d’hier. Je suis bien placé pour la dernière journée, j’ai confiance en moi pour affronter tout ce qui peut arriver. La clé est de rester calme, de résoudre étape par étape ce qui peut survenir. J’ai joué à l’occasion avec la Thaïlandaise Atthaya Thitikul et je sais que c’est une joueuse dangereuse, capable de tout ».

Classification

3ème jour (par 72)

206 Carlota Ciganda (ESP) 70-66-70

209 Atthaya Thitikul (Tai) 72-70-67

212 Fatima Fernández (ESP) 69-68-75

…

215 Laura Gómez (ESP (10e) 76-71-68

Ana Peláez (ESP) 71-70-74

Tapi au premier tour, s’avançant au second et consolidation plausible au troisième, le tournoi vit intensément un spectacle typiquement carlotien, celui qui éprouve le risque avec intensité et bénéficie donc d’une façon de jouer qui se sublime quand elle sort bien et qui subit la pénitence quand il va mal.

L’exemple évident a eu lieu en ce troisième jour, lorsque Carlota Ciganda a partagé ses expériences avec ceux qui, jusqu’à ce moment-là, avaient accumulé les meilleurs mérites pour participer au match stellaire.

Fatima Fernández Cano et les Français Anne-Lise Caudal Ils ont frappé fort depuis le départ, présentant des références que Carlota Ciganda était chargée de neutraliser avec une séquence de coups spectaculaires, trois birdies consécutifs du trou 2 au 4 qui ont été respectés par l’intouchable qualifié.

Des trucs de golf, des trucs du jeu débordant de Carlota Ciganda, la Navarraise a néanmoins gâché son impressionnante dynamique avec trois bogeys consécutifs, entre 5 et 7, qui l’ont fait revenir au box de départ.

À ce moment-là, avec un souffle de finir l’équateur de la troisième journée, le reste des espoirs de victoire peinaient à offrir une performance optimale, un idéal perturbé par des erreurs commises ici et là qui ont gardé Carlota Ciganda indemne.

Nouveaux candidats

Fátima Fernández Cano a été compliquée dans plus de points du parcours qu’elle ne l’aurait souhaité —75 coups au final—, tandis que le gala Anne-Lise Caudal a connu des difficultés similaires, ouvrant la voie à de nouveaux prétendants au titre.

Cette condition a été fortement assumée par la Thaïlandaise Atthaya Thitikul, une jeune femme d’à peine 18 ans qui mathématiquement, quoi qu’il arrive dans ce tournoi, est la gagnante de la Race to Costa del Sol sur la base de ses mérites antérieurs et prestigieux.

L’Asiatique, martelant le succès et dangereux rival, a signé quatre birdies dans les dix premiers trous, se rapprochant dangereusement de Carlota Ciganda avant que le Navarrais ne dissipe les doutes avec un birdie au 11e trou, presque au même point où la Thaïlandaise a été liée par le première fois avec l’échec, bogey en 12 qui a momentanément élargi l’avantage pour donner plus d’oxygène si possible aux Navarrais enhardis.

De là jusqu’au bout, la journée s’est soldée par un heads-up spectaculaire entre les deux protagonistes qui se prolongera également tout au long de la manche finale. Carlota Ciganda et Atthaya Thitukul, cette dernière jouant deux matchs d’avance dans ce troisième tour, se sont engagées dans un tête-à-tête mémorable, un birdie thaïlandais au 14e trou, un birdie ‘made in Carlota’ au 13e, une balle en l’eau de Carlota au 15e, un birdie thaïlandais au 17e et, comme feu d’artifice final, un birdie impressionnant de l’Espagnol sur le dernier trou.

Les fans ne sont pas sortis de leur étonnement, un coup et chacun en continu soumis au spectaculaire « showtime » de Carlota Ciganda, celui qui fait de cet Andalousie Costa del Sol Open en Espagne l’un des plus grands spectacles de golf de la saison, celui que la Navarre veut aboutir avec succès « pour réaliser mes plus beaux rêves ».