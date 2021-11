Ciganda, troisième de l’international saoudien à remporter le kiwi Ko

L’Espagnol Carlota Ciganda a terminé à la troisième place du tournoi L’Arabie saoudite sur l’European Women’s Tour (LET), dans laquelle le Néo-Zélandais a prévalu avec autorité Lydie ko.

Le Navarrais, qui était tout le week-end en haut du tableau, a conclu avec une carte de 68 coups pour un total de 275, à égalité avec les Anglais Alice Hewson et dix de Ko, qui a gagné avec 265 (-12), et cinq du Thai Attaya Titikul, le jeune leader du LET.

Ko, vainqueur en Arabie Saoudite

LAISSER

L’espagnol aussi Nuria Iturrioz il a terminé à la septième place, avec 277 coups sûrs, après avoir clôturé le tournoi avec une carte avec 70 coups sûrs. Elia Folch a terminé à la 46e place avec 290, Carmen aussi en 50 avec 291, Lune de Sobrón en 56 avec 293, Emma cabrera bello en 58 avec 294, Laura Gomez dans les 60 avec 297 et Harang lee en 62 avec 300.