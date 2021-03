CII suggère le vaccin Covid pour toute la population adulte dans les États touchés

CII a de nouveau insisté sur la nécessité de faire appel au secteur des entreprises pour étendre la capacité de livraison et encourager les entreprises à se rassembler et à assumer la responsabilité de vacciner des quartiers et des districts entiers.

Alors que les cas de Covid augmentent dans le Maharashtra et le Kerala, la CII a recommandé que tous les États connaissant actuellement un pic important de nouveaux cas soient autorisés à vacciner toute la population adulte de toute la ville ou de l’État dans des centres de vaccination privés ou publics, quels que soient les groupes prioritaires identifiés. . Cela pourrait aider à saturer et à court-circuiter la propagation du virus. CII a également déclaré que c’était également le bon moment pour envisager de retirer l’approbation d’urgence des vaccins et d’autoriser les marchés publics lorsque les exigences du gouvernement sont remplies.

Selon CII, il y a environ 850 millions de personnes de plus de 20 ans et le pays doit vacciner au moins 60% de la population pour l’immunité collective afin de protéger le reste. Ainsi, les processus de vaccination pourraient fixer un objectif de 100 millions de vaccinations par mois pendant trois mois, puis passer à 200 millions de vaccinations par mois à partir de juillet 2021.

Après que le gouvernement a ouvert le processus de vaccination pour 45 ans et plus avec des comorbidités et 60 ans et plus à partir du 1er mars, environ 20 000 prestataires de soins de santé privés ont été ajoutés aux 10 000 existants. La plupart des grands hôpitaux privés peuvent augmenter leur capacité à 1000 jabs par jour en une semaine, contre 200 jabs actuels par jour s’ils obtiennent l’approvisionnement en vaccins, a souligné CII.

CII a de nouveau insisté sur la nécessité de faire appel au secteur des entreprises pour étendre la capacité de livraison et encourager les entreprises à se rassembler et à assumer la responsabilité de vacciner des quartiers et des districts entiers. CII a indiqué sa volonté de travailler en étroite collaboration avec l’administration locale et d’utiliser sa capacité de mise en œuvre institutionnelle pour mettre en place des camps de vaccination à grande échelle. Les entreprises pourraient apporter leur aide dans chaque quartier qui a une présence industrielle significative.

CII a eu plusieurs discussions avec plusieurs parties prenantes et a transmis ces suggestions aux gouvernements central et des États. Parmi les autres recommandations formulées, citons la possibilité pour les cliniques de vaccination mobiles, en particulier, d’atteindre les zones rurales, la formation du personnel de soutien non médical à la fourniture de services, l’augmentation de 70% des tests RT-PCR dans tous les États et une recherche rigoureuse des contacts. Le CII, avec le Conseil des compétences du secteur des soins de santé (HSSC), était disposé à faciliter ces formations et le renforcement des capacités à travers les États.

CII suggère que pour assurer un déploiement plus rapide et aussi pour donner confiance aux travailleurs sur le lieu de travail, les entreprises pourraient être autorisées à vacciner leurs employés et les membres de leur famille immédiate. En outre, les entreprises seraient également ravies de contribuer au déploiement de la vaccination pour les communautés environnantes sur une base de RSE.