CIL augmente l’approvisionnement du TPS basé sur le charbon national pour combler le déficit de production du TPS basé sur le charbon importé

Les 14 centrales thermiques au charbon importées du pays ont pu générer 30,04 milliards d’unités (BU) entre avril et novembre contre 52,04 BU générées au cours de la même période de l’exercice précédent, soit une baisse de 42,7%. La réduction de la production s’est principalement produite en raison de la flambée des prix internationaux du charbon, bien que des centrales thermiques nationales à base de charbon soient intervenues pour combler l’écart.

Le président de Coal India (CIL), Pramod Agrawal, a déclaré qu’il a fourni 20 millions de tonnes de charbon supplémentaires aux centrales électriques au charbon nationales, qui ont dû augmenter une génération pour combler le déficit résultant d’une production plus faible de charbon importé centrales électriques. En règle générale, alors que produire 1 unité de puissance nécessite 0,67 kg de charbon indien, le même quantum d’énergie peut être produit avec 0,45 kg de charbon importé pour sa valeur calorifique élevée.

Agrawal, lors d’une interaction avec l’ancien président du CIL, PS Bhattacharyya lors du e-conclave des minéraux, des mines et des métaux de la Chambre du Bengale, a déclaré qu’il y avait eu des pénuries d’approvisionnement pour les centrales électriques captives et le secteur non réglementé, mais la société a fourni 81,22 MT en avril- Novembre cet fiscal contre 79,69 MTs au cours de la même période fiscale précédente au secteur non régulé.

« CIL essaie d’augmenter l’approvisionnement des centrales captives dans les prochains jours. Mais pour pousser plus de charbon dans les enchères électroniques, la production doit augmenter », a déclaré Agrawal. Récemment, l’Indian Captive Power Producers Association a fait des démarches auprès du ministère concernant la pénurie de charbon alors même que les approvisionnements des producteurs d’électricité indépendants de l’État se sont normalisés.

CIL a déclaré que ses fournitures aux centrales au charbon, au cours de la période visée, ont augmenté de 22,5% à 340 MT contre 277,4 MT au cours de la même période de l’exercice précédent. À une consommation de charbon spécifique à une règle de base, le charbon CIL a contribué à générer 507,46 BU au cours de ladite période contre 414,08 BU au cours de la même période de l’exercice précédent, stimulant une croissance de 22,5 %. Ce chiffre était supérieur à la croissance de l’ensemble de la production nationale à base de charbon, y compris les expéditions de sources autres que CIL.

Même mesurée par rapport à une période pré-pandémique d’avril à novembre au cours de l’exercice 20, la production d’électricité à partir du charbon de CIL a augmenté de 16 % en avril-novembre pour l’exercice 22. Les expéditions vers les centrales électriques au cours de la période de référence de l’exercice 20 étaient de 292,88 MT, soit une génération de 437,13 BU.

« Dissipant l’idée que le récent décalage entre la demande et l’offre de charbon sans précédent pourrait avoir affecté la production d’électricité, la production nationale d’électricité à base de charbon à 641,87 BU a en fait augmenté de 19,8 % d’avril à novembre par rapport à une année sur l’autre. . De cette génération, le charbon de CIL représentait 79 % », a déclaré un cadre supérieur de CIL.

Le stock de charbon indigène dans les centrales électriques est passé d’un niveau de 7,24 MT le 8 octobre à 18,84 MT le 7 décembre, CIL jouant un rôle central dans la constitution du stock. Agrawal a déclaré qu’à la fin de l’exercice, les centrales électriques et les têtes de puits de CIL transporteraient ensemble plus de 70 MT de stock. Cela aiderait pendant les moussons lorsque la production chute.

La tendance actuelle des expéditions de charbon de CIL a indiqué une offre record dans le secteur de l’électricité au cours de l’exercice en cours dépassant le précédent record de 491 MT au cours de l’exercice 2019, a déclaré Vijay Sagar, conseiller en relations publiques de CIL.

