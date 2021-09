CIL augmente progressivement l’approvisionnement du secteur de l’électricité pour combler l’écart dû à la baisse des importations de charbon

in

L’add-on pendant avril-août de cette fiscalité a rapporté une prime moyenne de 30% par rapport aux prix notifiés, qui étaient encore environ 20% inférieurs aux prix internationaux.

Le mineur de PSU Coal India (CIL) augmente progressivement l’offre du secteur de l’électricité, la demande de charbon national augmentant à la suite de la hausse des prix du charbon importé.

Les centrales électriques, principalement dans la région côtière, optent généralement pour le charbon importé lorsque le charbon national coûte plus cher en raison du fret et des prélèvements obligatoires. Mais avec l’Indonésie comparant les prix du charbon pour septembre à 150,03 $ la tonne, la demande de charbon national a grimpé en flèche.

“Nous visons à augmenter l’approvisionnement du secteur de l’électricité à 1,45 million de tonnes (MT) par jour, et l’approvisionnement total à un niveau de 1,8 MT par jour de manière constante”, a déclaré un haut responsable de CIL.

Au cours des huit premiers jours de septembre, le mineur a enregistré une croissance de 20% de l’approvisionnement du secteur de l’électricité à une moyenne de 1,39 MT par jour. Le chiffre pour la même période l’année dernière était en moyenne de 1,16 MT. L’offre totale était de 1,71 MT par jour au cours des huit premiers jours du mois, contre 1,49 MT par jour l’année dernière, soit une augmentation de près de 15 %.

Les réservations d’enchères électroniques ont augmenté de 42% entre avril et août cet exercice à 53,3 MT sous cinq catégories d’enchères, contre 37,5 MT au cours de la même période de l’exercice précédent. Les réservations d’enchères électroniques ont plus que doublé par rapport à la période pré-pandémique d’avril à août 2019, lorsque les réservations étaient de 20 MT.

En raison de l’augmentation des prix internationaux, les clients du secteur non énergétique ont opté pour le charbon domestique dans le cadre de leur fenêtre d’enchères exclusive, représentant 37% ou 19,7 MT du total des réservations d’enchères entre avril et août. Ces clients ont réservé 70% de la quantité totale offerte, a déclaré le responsable.

La forte augmentation de la production d’électricité à base de charbon a conduit le secteur de l’électricité à plus du doubler à 17,3 MT dans le cadre d’une enchère spéciale à terme au cours de la période de référence, contre 8 MT enregistrés au cours de la période correspondante il y a un an.

La production de 14 centrales électriques au charbon importées a chuté de 20 % en avril-août à 23,63 MW contre 29,67 MW au cours de la même période il y a un an. La contraction a été de 30% en août, lorsque la production d’électricité était de 3,95 MW contre 5,64 MW le même mois l’an dernier.

