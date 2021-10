CIL doit se ressaisir, les discos aussi

Avec une demande d’électricité en forte hausse, la consommation de charbon a augmenté de 18% en août-septembre par rapport à la période comparable en 2019.

Étant donné que le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, s’attend à ce que le problème de pénurie de charbon persiste jusqu’à six mois, il est tout aussi bien que le gouvernement cherche à augmenter les importations. En avril de l’année dernière, le gouvernement avait décidé de ralentir les importations de charbon, mais les centrales électriques peuvent désormais utiliser jusqu’à 10 % de charbon importé. C’est une proposition coûteuse, mais l’approvisionnement supplémentaire sera utile. En attendant, il est logique de rediriger les stocks de charbon vers des États où les approvisionnements s’amenuisent. Les stocks de plus de 100 centrales thermiques sont épuisés. Au cours des 10 derniers jours environ, jusqu’à 140 GW de capacité ont fonctionné avec des stocks de charbon pendant six jours ou moins ; généralement, ces usines détiennent 15 jours à un mois d’inventaire.

Avec une demande d’électricité en forte hausse, la consommation de charbon a augmenté de 18% en août-septembre par rapport à la période comparable en 2019. Malheureusement, les fortes pluies de septembre ont frappé l’activité minière, et pour pallier la pénurie, des importations seraient nécessaires. Coal India Limited (CIL) a confirmé que les expéditions de charbon augmenteront après le festival de Dusshera plus tard cette semaine à 1,6 million de tonnes par jour. Mais il doit augmenter sa production et sa productivité au cours des prochaines années afin de pouvoir faire face à la croissance de la consommation d’électricité. La production n’a augmenté que de 6% en glissement annuel au S1FY22. Il y avait des indications claires que la demande d’électricité augmentait, après que le premier trimestre ait enregistré une croissance de plus de 16% en glissement annuel, et CIL devait être mieux préparé car il fournit environ 80% des besoins des centrales thermiques.

Bien que l’approvisionnement soit insuffisant, il est vrai que plusieurs États manquent de fonds et sont incapables de payer pour l’approvisionnement en charbon. En effet, une partie de la crise peut être attribuée aux discothèques en difficulté gérées par l’État, le maillon le plus faible de la chaîne électrique. Les Discoms ont retardé ou fait défaut de paiement, laissant les gencos en difficulté. Pendant des années, ils s’en sont tirés en ne payant pas, mais maintenant, CIL a commencé à couper l’approvisionnement des centrales électriques gérées par l’État dont les cotisations sont élevées. L’approvisionnement des groupes électrogènes publics de l’Uttar Pradesh d’une capacité de 5,5 GW, de l’Andhra Pradesh d’une capacité de 5 GW et du Bengale occidental (3,4 GW) a été réduit. De plus, le Rajasthan a également vu l’approvisionnement en charbon régulé pour 2,7 GW de capacité de production gérée par l’État en raison de factures impayées. Parmi les États qui doivent de l’argent aux sociétés charbonnières figurent également le Tamil Nadu et le Madhya Pradesh. En effet, dans une récente interview avec une chaîne de télévision, le secrétaire à l’Énergie de l’Union, Alok Kumar, avait observé que les approvisionnements dépendraient également des paiements en temps opportun aux producteurs de charbon. Kumar a déclaré qu’il avait été clairement indiqué aux dcoms qu’ils devaient se préparer et régler leurs cotisations aux gencos, sinon ils se retrouveraient dans un endroit. Ce coup sur les doigts est bien mérité; pendant trop longtemps, les discoms s’en sont tirés avec un comportement délinquant. Les créances de CIL étaient passées à un peu moins de Rs 20 000 crore en mars 2021 avant de redescendre à Rs 17 100 crore fin juillet. Récemment, le ministère de l’Énergie a invoqué les accords tripartites (TPA) rarement utilisés contre le Jharkhand, le Karnataka et le Tamil Nadu pour récupérer les frais d’alimentation de leurs discoms à NTPC et à d’autres. Pendant ce temps, CIL doit également se redresser ; il serait dommage que la reprise de l’économie soit bloquée en raison de pénuries d’électricité. À plus long terme, l’Inde doit s’efforcer de produire plus d’électricité à partir de carburants propres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.