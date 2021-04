CIL fait flotter deux nouvelles filiales pour poursuivre des projets d’énergies alternatives

Un dirigeant de CIL a déclaré que le PPA est pour une durée de 25 ans avec une stipulation que l’électricité produite doit être fournie au GUVNL dans les 18 mois à compter de la date de signature de l’accord. Le PPA a été signé jeudi.

Le mineur de PSU Coal India (CIL) a ajouté deux autres filiales à 100% à son giron – CIL Navikarniya Urja et CIL Solar PV – pour poursuivre ses initiatives d’énergie propre. Il a également signé un accord d’achat d’électricité (PPA) avec Gujarat Urja Vikas Nigam (GUVNL) pour la vente de l’énergie solaire de sa prochaine centrale solaire de 100 MW dans le Gujarat.

Les nouvelles filiales, toutes deux basées au Bengale occidental, fonctionneront comme des véhicules spéciaux pour mener à bien les entreprises vertes du mineur de charbon, le premier projet étant la centrale solaire remportée lors de l’enchère inversée menée par le GUVNL.

Cela porte le nombre total de filiales de CIL à 10, à un moment où le gouvernement envisage de scinder les filiales de CIL en sociétés de production de charbon indépendantes. Le CIL CMD Pramod Agarwal a toutefois déclaré à FE que la société n’avait aucune information sur les projets du gouvernement.

Un dirigeant de CIL a déclaré que le PPA est pour une durée de 25 ans avec une stipulation que l’électricité produite doit être fournie au GUVNL dans les 18 mois à compter de la date de signature de l’accord. Le PPA a été signé jeudi.

La société exécutera le projet de Rs 442 crores par l’intermédiaire d’un entrepreneur solaire EPC, et un appel d’offres lancé pour finaliser l’entrepreneur est à un stade avancé. Le projet sera exécuté dans un délai d’un an à compter de la date de placement de l’ordre de travail, a déclaré l’exécutif du CIL. «Nous sommes optimistes d’avoir pu gagner lors de notre tout premier appel d’offres dans une vente aux enchères solaire. Nous participerons activement à d’autres enchères de ce type », a déclaré l’exécutif.

La production d’énergie solaire figure en bonne place dans le portefeuille de diversification de CIL, car il est prévu de déployer 3000 MW de production d’énergie solaire d’ici 2024, ce qui entraînera un investissement d’environ 13 500 crore. Les projets d’énergie solaire seront financés grâce aux ressources internes de l’entreprise, aux prêts bancaires et aux SPV. L’entreprise développe l’expertise interne nécessaire et a créé une équipe d’agents compétents pour ses initiatives solaires.

«Le solaire remplacera le charbon en tant que fournisseur d’énergie clé à l’avenir et nous préparons le terrain pour rester pertinent dans le secteur énergétique du pays. Nous prévoyons de nous aventurer dans la production d’énergie solaire de manière importante », a déclaré l’exécutif.

