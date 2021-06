CIL a revu à la baisse son objectif de prélèvement pour l’exercice 22 à 660 millions, en fonction de facteurs tels que la demande d’électricité, les perturbations liées au covid, la substitution des importations, etc.

Points clés à retenir de la conférence téléphonique de Coal India (CIL’s) Q4FY21 : 1) Bien que la demande ait été impactée entre mars et mai 21, la production et les prélèvements YTDFY21 ont été robustes en raison du réapprovisionnement, 2) L’objectif de prélèvement FY22 est maintenant de 660 mnte, ce qui est réalisable, 3) les dépenses d’investissement resteront à 150 milliards de roupies chacune au cours des exercices 22 et 23, principalement pour le remplacement d’équipements, l’acquisition de terrains et les projets d’évacuation ; À partir de l’exercice 24, les investissements dépendront de la demande de charbon et seront principalement destinés à l’acquisition de terrains et au développement minier, 4) CIL travaille à réduire davantage les créances de 170 milliards de Rs à 120-130 milliards de Rs, 5) L’objectif de volume d’enchères électroniques pour l’exercice 22 est de 130 -140mnte; les primes peuvent s’améliorer jusqu’à des niveaux de 20 à 25 %, 6) il attribuera huit à dix mines supplémentaires via la voie MDO au cours de l’exercice 22, ce qui contribuera à réduire les coûts, 7) les négociations sur la révision des salaires sont en cours ; l’impact ne sera que de 2 à 3 %, et 8) la fusion des enchères électroniques apportera une transparence et une efficacité accrues tout en réduisant les coûts. Maintenir « acheter ».

La demande et la main-d’œuvre ont été impactées en raison de la deuxième vague de Covid et des blocages. La demande a soudainement diminué en mars 21, car les centrales électriques avaient des stocks élevés et des prélèvements limités. Jusqu’à juin 21 YTD, les expéditions et la production ont été robustes.

Objectif de prélèvement : CIL a revu à la baisse son objectif de prélèvement pour l’exercice 22 à 660 mnte, en fonction de facteurs tels que la demande d’électricité, les perturbations liées au covid, la substitution des importations, etc.

YTDFY22, CIL a dépassé le prélèvement de l’année dernière de 36mnte. Ainsi, si CIL termine H1FY22 avec des volumes de prélèvement supérieurs de 45 à 50 mn en glissement annuel, 660 mn seront réalisables. La réduction des effectifs au cours de l’exercice 22E est ciblée de 13 000 à 14 000 ans. S’il n’y avait pas eu de négociations salariales, la réduction aurait réduit le coût salarial de 3 % en glissement annuel. Même une augmentation de 5 à 7 % des salaires peut n’avoir d’impact sur les dépenses salariales que de 2 à 3 % sur les dépenses de l’exercice 21. Les pourboires ont augmenté de Rs 10 milliards au T4FY21, ce qui a entraîné une augmentation de 14% du coût salarial.

Hausse des prix : CIL réfléchit à une hausse des prix et prendra une décision prochainement. Méthodologie d’évaluation et risques : Nous maintenons la cote d’achat et le prix cible de Rs 234 sur CIL avec des estimations de prélèvement à 630mnte/660mnte pour FY22E/FY23E. Nous évaluons CIL sur la base de DCF avec une production maximale de 850mnte FY29E en avant.

L’action se négocie actuellement à 5,1x P/E et 2,7x EV/EBITDA sur la base de l’EX23E avec 39% de RoE.

Capex : Dépenses négligeables dans les projets de diversification. Il y aura des dépenses d’investissement sur le projet solaire GUVNL de 100 MW, sur une base de 70:30 D:E, où le total des capitaux propres requis sera de Rs5bn au cas où CIL gagnerait 100-300 MW de plus au cours de l’année. L’acquisition de terrains, les projets de R&R et de FMC pour l’évacuation du charbon et des lignes de chemin de fer et des embranchements représenteront la majeure partie des dépenses d’investissement.

