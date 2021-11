CIL nerveux face à l’objectif strict de stock du ministère du charbon

La satisfaction des besoins réguliers en charbon des centrales électriques et la création d’un stock de 18 jours entraîneraient des expéditions de charbon de 109 MT au secteur électrique en novembre.

L’objectif fixé par le ministère du charbon de l’Union de créer un stock de charbon de 18 jours dans les centrales électriques d’ici la fin novembre a rendu Coal India (CIL) nerveux alors même que le mineur de PSU dit qu’il continuera à augmenter sa production pour répondre aux besoins du secteur de l’électricité.

Un responsable de CIL a déclaré à FE que la production reprend à partir de la seconde moitié de l’exercice et accélère à partir du début du troisième trimestre. CIL s’est fixé pour objectif de produire plus de 2 millions de tonnes par jour. Les besoins quotidiens du secteur électrique sont d’environ 1,8 MT par jour au niveau de production actuel. Les expéditions de CIL et d’autres sources au cours de la dernière semaine d’octobre ont été de l’ordre de 2,2 MT par jour, créant 11 MT de stock équivalent à 6 jours de consommation, au 1er novembre. Ainsi, CIL devra créer environ 50 -55 tonnes de stock dans les usines d’ici la fin novembre, a déclaré le responsable, mais a refusé de commenter si cela était réalisable.

Le ministre du charbon, Pralhad Joshi, a demandé à CIL de s’efforcer d’assurer un stock de 18 jours à la tête de l’usine d’ici fin novembre.

Un ancien CIL CMD a déclaré sous couvert d’anonymat que la demande du ministère signifie fournir 48 jours de charbon en 30 jours. « La production du mineur PSU dépendra de sa capacité et les capacités ne sont pas construites du jour au lendemain », a-t-il déclaré.

Selon Subrata Chakravarty, ancien CMD, Eastern Coalfields, les expéditions sont entravées à partir du mois de novembre et pendant la majeure partie de l’hiver en raison d’un épais brouillard, notamment dans le nord de l’Inde. Mais cela n’entrave pas la production d’électricité puisque les centrales électriques sont capables de constituer une certaine quantité de stock après la fin de la mousson. Les expéditions, bien que retardées, sont régulières et le mineur du PSU parvient à répondre aux besoins quotidiens en charbon des centrales électriques. « Mais trop de pression sur CIL et ses filiales peut conduire à des compromis sur la qualité, ce qui n’est pas souhaitable pour les consommateurs », a déclaré Chakravarty.

Un responsable du ministère a déclaré que 10 tonnes de charbon importé et l’augmentation de la production des mines captives pourraient permettre de disposer d’un stock de 18 jours d’ici la fin novembre. Le ministère s’attend à ce que chaque mine augmente la production de charbon afin que les stocks puissent atteindre leur niveau normatif de 21 jours dans un proche avenir.

