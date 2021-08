CIL obtient une prime élevée des ventes aux enchères électroniques aux importateurs de charbon

in

Le coût croissant du charbon provenant de l’étranger a signifié que les importateurs de charbon ont réservé 70 % des 2,4 MT qui leur ont été proposés dans le cadre de la vente aux enchères au comptant spéciale d’avril à juillet.

La vente aux enchères en ligne spéciale de Coal India (CIL) destinée exclusivement aux importateurs de charbon a rapporté à la société un supplément de 52 % par rapport au prix notifié pour la période d’avril à juin de cet exercice, en raison de la flambée des prix internationaux qui ont atteint en moyenne 146 $ la tonne sur l’ensemble du territoire. catégories dès jeudi.

La quasi-totalité des 1,6 million de tonnes proposées aux importateurs de charbon en juillet a été réservée, incitant CIL à proposer davantage de quantités dans cette catégorie.

Le coût croissant du charbon provenant de l’étranger a signifié que les importateurs de charbon ont réservé 70 % des 2,4 MT qui leur ont été proposés dans le cadre de la vente aux enchères au comptant spéciale d’avril à juillet.

Les réservations d’enchères électroniques sur les cinq fenêtres pour le premier trimestre ont atteint 4 700 crores de PSU, avec 30,2 MT vendues via des enchères électroniques contre 15,9 MT réservées au cours de la même période de l’exercice précédent. Les revenus des ventes aux enchères en ligne ont connu un bond de 87 % d’une année sur l’autre, a déclaré un responsable de CIL.

À 35,5 MT, l’allocation d’enchères électroniques de la société au premier trimestre dans les cinq catégories d’enchères était supérieure de près de 8 MT ou 28,6 % à l’allocation de la même période il y a un an.

Dans le cadre de l’enchère exclusive pour les non-consommateurs d’électricité, l’allocation était de 11,8 MT au cours des quatre premiers mois de l’exercice en cours, enregistrant une croissance d’environ 69 %. Cela aidera les consommateurs de ce segment à augmenter leur pourcentage de mélange et à plafonner le coût du charbon dans la production. Les consommateurs non électriques ont réservé 7 MT au cours de la même période de l’exercice précédent.

Le secteur de l’électricité a enregistré une croissance de 37,5% dans le cadre de l’enchère à terme spéciale à 11 MT au cours de la période considérée. Le secteur a enregistré 8 MT au cours de la période correspondante il y a un an.

Pour le mois de juillet, CIL a alloué 8,3 MT contre 5,8 MT en juin. Les réservations d’enchères en un mois ont augmenté de 43%. Les allocations pour les enchères électroniques en juillet de cette année étaient 9 % plus élevées que celles du même mois l’année dernière.

« Les primes supérieures à la valeur notifiée s’améliorent avec la reprise des ventes de charbon. Un volume de ventes accru associé à des modules complémentaires aurait un impact positif sur les résultats de l’entreprise », a déclaré un dirigeant de l’entreprise.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.