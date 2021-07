CIL signe un pacte de Rs 1 462 crore avec un fabricant russe de pelles

in

La livraison de toutes les pelles électriques à câble, qui seront utilisées dans les mines à ciel ouvert pour l’élimination des charges excessives, serait achevée d’ici septembre 2023.

Le mineur de PSU Coal India (CIL) a conclu un contrat avec Iz-Kartex, du nom de PG Korbokov, une entreprise russe de fabrication de pelles, pour l’installation et la mise en service de 11 pelles électriques à câble d’une valeur de Rs 1 462 crore. Le fabricant russe de pelles a remporté l’offre en participant à un appel d’offres mondial impliquant des enchères inversées. Chaque pelle à corde mesure 20 mètres cubes.

Le contrat a été conclu pour 8 ans compte tenu du coût du cycle de vie des équipements avec des consommables et des pièces de rechange probables, a déclaré un cadre de CIL, ajoutant que la société suivait rapidement son processus d’approvisionnement pour renforcer sa base d’équipements miniers et remplacer les machines vieillissantes.

La livraison de toutes les pelles électriques à câble, qui seront utilisées dans les mines à ciel ouvert pour l’élimination des charges excessives, serait achevée d’ici septembre 2023.

Les onze pelles à câble seraient utilisées dans les projets à ciel ouvert de Northern Coalfields (NCL), ce qui augmentera le nombre de ces équipements déployés dans les mines NCL de 9 à 20. La première machine, nouvellement sous-traitée, sera déployée dans NCL le juin 2022 et par la suite au moins un tous les 45 jours, a déclaré l’exécutif du CIL.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.