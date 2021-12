CIL vise à constituer un stock de 45 MT dans les centrales électriques d’ici la fin de l’EX22

L’objectif de stock dans les centrales correspondrait au stock le plus élevé jamais atteint dans les centrales électriques, atteint en 2020. Le stock actuel de tête de puits de CIL de 31,3 MT devrait croître rapidement avec une augmentation de la production au cours du dernier trimestre.

Le mineur de PSU Coal India (CIL) vise à constituer un stock de charbon d’au moins 45 millions de tonnes (MT) dans les centrales électriques et de plus de 70 MT à sa tête de mine d’ici la fin de cet exercice.

L’objectif de stock dans les centrales correspondrait au stock le plus élevé jamais atteint dans les centrales électriques, atteint en 2020. Le stock actuel de tête de puits de CIL de 31,3 MT devrait croître rapidement avec une augmentation de la production au cours du dernier trimestre.

Un responsable de CIL a déclaré que l’objectif de stock de charbon indigène avait été fixé à la suite d’un atelier organisé par le secrétaire au charbon Anil Kumar Jain avec de hauts responsables de CIL et de ses filiales, dans le but de maintenir un approvisionnement constant en charbon pour les centrales électriques pendant les mois d’été et de mousson. La substitution des importations a également été un domaine d’intérêt.

À la fin de l’exercice 21, CIL disposait d’un stock de tête de mine d’environ 100 MT, ce qui, selon CMD Pramod Agrawal, « n’est pas une situation de stock idéale ». Les énormes stocks de tête de mine ont de fortes chances de prendre feu et la qualité du charbon diminue en raison d’une exposition prolongée à ciel ouvert.

Agrawal avait déclaré plus tôt que la situation idéale du stock de tête de mine serait d’environ 70-75 MT. L’augmentation des stocks dans les centrales thermiques d’ici la fin de l’exercice a été basée sur une projection tenant compte de la production moyenne d’électricité au charbon des cinq années précédentes de décembre à mars, et a augmenté de 7%, a déclaré un cadre de CIL.

Les responsables ont toutefois déclaré que le stock de tête de mine de 100 MT avait aidé CIL à expédier le charbon aux centrales électriques confrontées à une pénurie en octobre. Avec une offre améliorée, le stock de charbon indigène actuel dans les centrales électriques est d’environ 20 MT, la plupart étant fournis par CIL. La société souhaite que le stock de ses sources monte à 25 MT d’ici la fin décembre.

Rajiv Agrawal, secrétaire général de l’Indian Captive Power Association, a déclaré que les centrales électriques accumulent les stocks de charbon et que les prélèvements de charbon diminuent, laissant CIL aux prises avec un énorme stock de tête de mine. Mais lorsqu’il y a un resserrement du charbon dans les usines des producteurs d’électricité indépendants (IPP), CIL commence à détourner l’intégralité de ses approvisionnements vers les IPP, privant les producteurs d’électricité captifs (CPP) qui ont des liens FSA avec CIL et le secteur non électrique. Les offres d’enchères électroniques sont également réduites, ce qui met les CPP et les non-consommateurs sous tension. Ce cycle se produit tous les trois ou quatre ans, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, un cadre de CIL a déclaré que bien que les cotisations de la société sur la vente de charbon aient baissé jusqu’à fin novembre, les cotisations sont toujours importantes, en particulier des producteurs publics, créant une pénurie de liquidités dans certaines de ses filiales comme WCL, ECL et BCCL. Toutes ces filiales nécessitent un investissement important, a déclaré l’exécutif.

La tendance actuelle des expéditions de CIL indique qu’elle est sur la bonne voie pour un approvisionnement record du secteur de l’électricité d’ici la fin de l’exercice, dépassant les 491 MT enregistrées au cours de l’exercice 2019. Les expéditions vers les centrales électriques ont culminé à un record progressif de 340 MT fin novembre, affichant une croissance de 23% avec une augmentation de volume de 62,6 MT, par rapport à une année sur l’autre, a déclaré le mineur.

