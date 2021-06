CIL voit une reprise de la demande avec une augmentation des prélèvements

Les stocks de tête de mine de CIL à la fin du mois de mai sont tombés à 74,3 MT contre près de 100 MT à la clôture de l’exercice 21 car la société a liquidé 25 MT de son inventaire au cours d’avril-mai de cet exercice.

La société minière du secteur public Coal India (CIL) voit une reprise de la demande avec un prélèvement de charbon atteignant 55 millions de tonnes en mai, une croissance de 38% par rapport au même mois de l’exercice précédent.

C’est un signal clair de croissance de la demande comme jamais auparavant au mois de mai, CIL pourrait pousser autant de volume. Le volume le plus élevé que la société a poussé jusqu’à présent en mai était de 52,8 MT au cours de l’EX19, lorsque CIL a enregistré le prélèvement le plus élevé jamais enregistré de 608 MT pour l’ensemble de l’exercice.

Le prélèvement a été stimulé par la croissance de la demande du secteur de l’électricité, en hausse de 41% à 44 MT au cours du mois de mai de cet exercice, par rapport au même mois de l’année précédente.

Les expéditions les plus élevées jamais enregistrées pour le mois de mai pourraient être atteintes malgré une formidable main-d’œuvre affectée par Covid et des contraintes dans le transport routier.

Le stock moyen des centrales thermiques du pays a baissé de 5 MT en avril par rapport à celui de 28,9 MT à la clôture de l’exercice 21. Mais les approvisionnements en charbon en mai ont une fois de plus rétabli le stock à 29 MT dans les centrales au charbon et cela peut même atteindre un niveau plus élevé dans les mois suivants.

« Naturellement, en raison du confinement forcé de Covid, les approvisionnements en charbon ont souffert au cours de l’année dernière, mais même dans ce cas, une forte augmentation globale des prélèvements de 30 MT au cours des deux premiers mois de l’exercice en cours est un signe encourageant par rapport à avril-mai ’20. Au cours de cette période, le prélèvement de charbon dans le secteur de l’électricité était de 23,6 MT de plus », a déclaré un cadre supérieur de l’entreprise.

Le prélèvement total de charbon de CIL pour avril-mai au cours de l’exercice en cours était de 109,2 MT, soit une croissance de 38 % par rapport à 79 MT, à la même période il y a un an. De même, les fournitures au secteur de l’électricité ont également enregistré une croissance de 38 %. CIL a fourni 86,3 MT de charbon au secteur de l’électricité au cours des deux premiers mois de l’exercice en cours, contre 62,7 MT pour la même période il y a un an.

Les stocks de tête de puits de CIL à fin mai sont tombés à 74,3 MT contre près de 100 MT à la clôture de l’exercice 21 car la société a liquidé 25 MT de son inventaire au cours d’avril-mai de cet exercice.

CIL a produit 84 MT en avril-mai, dont 42,1 MT ont été produites en mai. Le mineur est confiant de pouvoir augmenter la production même à court terme lorsque la demande atteint des niveaux encore plus élevés, en particulier avec les filons de charbon exposés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.