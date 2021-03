Cillessen subit une épreuve

26/03/2021 à 18:16 CET

Arnau Montserrat

Loin de Barcelone, il fait généralement froid. Cillessen a terminé sa marche vers Valence dans l’un de ces échanges qui n’ont pas encore fini de monter l’été dernier de 2019. Fatigué d’être le « deuxième » de Ter Stegen, ce qui est tout à fait normal car il n’y a personne pour s’approprier l’Allemand, il a regardé à plus de minutes du Camp Nou, où laissé un bon goût en bouche avec des performances de très haut niveau et être le protagoniste des Coupes conquises.

Une épreuve à Mestalla

La chance a été insaisissable pour Cillessen depuis qu’il a mis l’élastique Valencia. Les blessures ne lui ont pas permis de cailler dans l’équipe che et Jaume s’est approprié de lui dans plusieurs sections de ses jours à Valence. Hier, il est rentré de la concentration avec les Pays-Bas avec un nouveau rapport médical sous le bras.

Le gardien de but n’a pas pu jouer le match contre la Turquie car pendant l’échauffement il a ressenti une gêne aux genoux. Les premiers tests effectués dans la concentration des tulipes révèlent que le gardien de but souffre d’une entorse ligamentaire au genou. Entre trois et quatre semaines de congé minimum.

Dans le club, ils doivent être heureux. C’est déjà la deuxième fois qu’il revient des «oranje» blessés. Cela lui est arrivé en septembre lorsqu’il a subi une blessure musculaire avant de commencer la Liga. Il a raté les deux premiers jours. Sur les 537 jours qui se sont écoulés depuis sa première formation avec l’entité valencienne, Cillessen est sur 157.

Il a perdu 29 matchs pour les 17 qu’il a ratés avec le Barça et les neuf seuls qu’il a ratés à l’Ajax. Aux 29 qu’il ajoute déjà à Valence, trois ou quatre de plus de la nouvelle blessure subie s’ajouteront. Au total, il a déjà subi cinq blessures à Mestalla. Il en a souffert six en son temps à Barcelone et est déjà en passe de l’égaler.