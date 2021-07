Ciment – Aperçu Q1FY22 : Performances résilientes attendues au cours du trimestre

Les prix moyens pan-indiens ont augmenté de 6% en glissement trimestriel au cours du premier trimestre de l’exercice 22, entraînés par une augmentation de 11% en glissement trimestriel à l’Est et de 6 à 7% en glissement trimestriel dans le Sud et l’Ouest.

Bien que la comparaison en glissement annuel et en glissement trimestriel au premier trimestre de l’exercice 22e ne soit pas significative compte tenu du degré variable de verrouillage / restrictions dues à Covid, l’industrie devrait afficher une croissance des volumes d’environ 45 % en glissement annuel avec un Ebitda/te en glissement annuel presque stable sur une base déclarée. En glissement trimestriel, les volumes devraient baisser d’environ 20 % en glissement trimestriel par rapport à une baisse habituelle d’environ 10 % en glissement trimestriel, tandis que l’Ebitda/te moyen pourrait augmenter de 8 à 9 % en glissement trimestriel malgré l’escalade des coûts. Nous nous attendons à ce que la réalisation moyenne augmente de 5 % en glissement trimestriel (230 Rs/te) et de 2,6 % en glissement annuel (130 Rs/te) et que le coût total/te augmente d’environ 3 % en glissement trimestriel et en glissement annuel (120 Rs/te).

Les bénéfices du consensus sont encore susceptibles d’être améliorés étant donné que les prix meilleurs que prévu se maintiennent à ce jour dans une mousson saisonnièrement faible rendue nécessaire par l’escalade des coûts. Notre univers de couverture FY22-23e Ebitda est 8-10% en avance sur le consensus. La SRCM et l’UTCEM restent nos premiers choix. Nous aimons aussi ACEM, JKCE et TRCL. Principaux risques : baisse de la demande/des prix et toute intervention réglementaire.

Les volumes de l’industrie devraient augmenter de 45 % en glissement annuel/baisser de 20 % en glissement trimestriel au cours du premier trimestre de l’exercice 22e à 85 mn avec une utilisation pan-indienne à environ 70 %. Les régions de l’Ouest et du Sud devraient mener la croissance des volumes en glissement annuel sur une base faible. De même, la demande non commerciale devrait être meilleure en glissement annuel, sous l’effet d’une demande d’infrastructures plus élevée. JKCE est susceptible de mener avec une croissance du volume d’environ 70 % en glissement annuel, tandis que l’UTCEM/ACEM pourrait connaître une croissance de 50 à 55 % en glissement annuel.

Les prix moyens panindiens ont augmenté de 6 % en glissement trimestriel au cours du premier trimestre de l’exercice 22, entraînés par une hausse de 11 % en glissement trimestriel à l’Est et de 6 à 7 % en glissement trimestriel dans le Sud et l’Ouest. Les prix dans les régions du Nord et du Centre sont en hausse de 3 à 4 % en glissement trimestriel. En glissement annuel, les prix moyens panindiens sont probablement en hausse d’environ 2,5 % en glissement annuel. Les revenus non liés au ciment, y compris RMC, ciment blanc/mastic, etc. sont susceptibles d’être en baisse de > 30% en glissement trimestriel en raison des restrictions induites par Covid.

Le coût/te global peut augmenter d’environ 3 % à la fois en glissement trimestriel et en glissement annuel, car la forte augmentation des coûts variables est susceptible d’être partiellement compensée par une meilleure rentabilité. Les prix moyens du coke de pétrole domestique ont augmenté de 11 % en glissement annuel et de 85 % en glissement annuel, tandis que les prix du charbon importé ont augmenté de 16 % en glissement annuel et de 60 % en glissement annuel. De même, les prix moyens du diesel ont augmenté d’environ 7 % en glissement trimestriel et d’environ 30 % en glissement annuel.

L’Ebitda/te moyen peut augmenter de 9 % en glissement trimestriel (~ 100 Rs/te) et de 2 % en glissement annuel à 1 353 Rs/te pour notre univers de couverture. La croissance de l’Ebitda devrait être forte à 40-70% en glissement annuel pour la plupart des entreprises sous notre couverture. TRCL est susceptible de mener avec un Ebitda/te > Rs 1 600/te suivi de SRCM et DALBHARA à ~ Rs 1 500/te.

