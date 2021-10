Ciment – Aperçu T2FY22 : les résultats du trimestre risquent d’être mitigés

Un camion s’arrête dans une usine de béton prêt à l’emploi Ultra Tech à Gurgaon, en Inde, le mercredi 3 octobre 2007. ACC Ltd., le plus grand cimentier indien en termes de capacité, a déclaré que les ventes de septembre avaient augmenté de 11 %. La société a vendu 1,55 million de tonnes de matériaux de construction le mois dernier, contre 1,4 million de tonnes au cours de la même période un an plus tôt. Photographe : Adam Ferguson/Bloomberg News

Après une forte reprise après la deuxième vague de COVID-19 en juin et juillet-21, la demande de ciment a été affectée par les moussons d’août. Nos vérifications dans l’industrie indiquent que la demande de ciment a diminué d’environ 5 à 10 % en glissement annuel au 21 septembre, en raison de la mousson retardée et des inondations dans plusieurs États. La demande de ciment a également été affectée par une base plus élevée en Inde orientale et centrale (une forte reprise après les blocages de COVID-19 au cours de l’exercice 21), tandis que la base était probablement favorable en Inde occidentale et méridionale.

Après trois trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres en glissement annuel, nous nous attendons à ce que la demande de ciment pour notre univers de couverture à grande capitalisation augmente de 4 % en glissement annuel (baisse de 2 à 3 % en glissement trimestriel). Nous prévoyons une croissance de 6 à 7 % en glissement annuel pour UTCEM /ACEM, une baisse de 3 % en glissement annuel pour ACC, tandis que nous prévoyons une baisse de 3 % pour la SRCM en raison de sa présence plus importante dans l’Est.

Les prix du ciment pan-indien baissent de 2% en glissement trimestriel : les prix du ciment pan-indien ont été saisonnièrement plus faibles, en baisse de 2% en glissement trimestriel en moyenne de juillet à septembre 21. Les cimenteries de toutes les régions ont tenté d’augmenter les prix en septembre-21, mais avec une mousson prolongée affectant la demande, les hausses de prix ont été annulées. Les baisses des prix du ciment ont été plus marquées à 5 %/3 % en glissement trimestriel dans l’est et le sud de l’Inde, en partie en raison du recul des fortes hausses de prix du 21 juin, tandis que les prix ont mieux résisté en Inde de l’ouest, du nord et du centre.

Nous prévoyons une baisse de 1 à 2 % en glissement trimestriel des réalisations mixtes pour notre univers de couverture. De plus, nos vérifications sectorielles indiquent que les prix du ciment ont connu de fortes hausses le 21 octobre, l’industrie cherchant à répercuter l’impact de la forte augmentation des coûts des intrants. La durabilité des hausses de prix reste un élément clé contrôlable.

Attendez-vous à une augmentation des coûts de l’énergie et du fret : les prix intérieurs du coke de pétrole ont continué d’augmenter et ont encore augmenté de 22 % en glissement annuel (+91 % en glissement annuel), tandis que les prix internationaux du charbon ont également fortement augmenté de 35 % supplémentaires en glissement annuel (+1,5x en glissement annuel) et ont encore augmenté pour franchir 200 $/t jusqu’à présent au 21 octobre. De même, poussés par la hausse des prix du pétrole Brent, les prix du diesel ont encore augmenté de 7% en glissement trimestriel (+18-22% en glissement annuel). Nous prévoyons que la hausse des coûts des intrants augmentera fortement les coûts de l’énergie et du fret au cours des prochains trimestres.

Des réalisations plus faibles, des coûts d’intrants plus élevés pour influer sur les marges : avec des réalisations saisonnières plus faibles et une augmentation continue des coûts d’intrants, nous prévoyons une baisse de 19 à 26 % en glissement trimestriel de l’Ebitda par unité pour notre univers de couverture. Avec des volumes légèrement inférieurs en glissement trimestriel, nous estimons une baisse de 21 à 27 % en glissement trimestriel de l’Ebitda et de 28 à 38 % en glissement trimestriel du PAT. Nous prévoyons une reprise de la demande de ciment après la période des fêtes (début du 21 novembre).

Mais, les coûts des intrants poursuivant leur tendance haussière, la hausse des prix du ciment et sa durabilité restent la clé. Nous préférons UTCEM (Acheter) dans le secteur du ciment à grande capitalisation et avons une note de réduction à la fois sur SRCM et ACEM, principalement en raison de leurs valorisations élevées.

