Ciment: Encore un trimestre solide en vue

Les bénéfices du consensus devraient encore une fois être revalorisés compte tenu des volumes / prix meilleurs que prévu.

Après avoir affiché une croissance de l’Ebitda> 40% en glissement annuel au cours de chacun des deux derniers trimestres, les sociétés cimentières de notre univers de couverture devraient également répéter la performance au quatrième trimestre de l’exercice21. Cela serait conduit par une croissance des volumes de 24% en glissement annuel, l’Ebitda / te augmentant de 14% en glissement annuel (Rs 150 / te) à Rs 1 218 / te. Nous nous attendons à ce que les réalisations augmentent de 0,6% t / t (`30 / te) et de 4% en glissement annuel (Rs 190 / te). De même, le coût total / te peut rester globalement stable, mais en hausse de 1% en glissement annuel (Rs 40 / te).

Déclencheur clé à surveiller: les hausses saisonnières des prix en avril 21 (déjà annoncées 15 Rs / sac) étant donné la période de pointe de construction et rendues nécessaires par l’escalade des coûts. Les bénéfices du consensus devraient encore une fois être revalorisés compte tenu des volumes / prix meilleurs que prévu. SRCM et UTCEM restent nos meilleurs choix. Nous aimons aussi ACEM, JKCE et TRCL. Principaux risques: baisse de la demande / des prix et éventuelles interventions réglementaires.

Les volumes de l’industrie devraient croître de 20% en glissement annuel / 15% en glissement annuel au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21 à 105 millions grâce à la faible base de mars 20, avec une utilisation pan-indienne d’environ 85%. Ajusté de la base, la croissance de l’industrie est attendue à 6-7% en glissement annuel. JKCE devrait mener avec une croissance en volume> 40% en glissement annuel tandis que UTCEM / DALBHARA / ACEM / JKLC pourrait connaître une croissance de 24 à 30% en glissement annuel. ACC / SRCM / HEIM pourrait signaler une croissance en volume d’environ 20% en glissement annuel et TRCL / ICEM pourrait connaître une forte croissance à un chiffre en glissement annuel.

Les prix moyens pan-indiens ont augmenté de 6% en GA au T4FY21, entraînés par une hausse de 15% en GA dans le Sud et de 10% en GA dans l’Ouest. Les prix dans les régions du Nord et du Centre sont en hausse de 2 à 3% en glissement annuel tandis que ceux de l’Est sont globalement stables en glissement annuel. Sur une base trimestrielle, les prix moyens pan-indiens devraient augmenter d’environ 1% t / t, entraînés par une augmentation de 4% du trimestre dans l’Est et de 2% dans l’Ouest. L’augmentation des réalisations par rapport au trimestre sera probablement plus importante étant donné les hausses de prix plus élevées (~ 3% par rapport au trimestre) dans le segment non commercial, une partie des volumes non commerciaux se déplaçant vers le segment commercial et une meilleure modification de la composition du marché.

L’Ebitda / te moyen pourrait augmenter de 14% en glissement annuel (Rs 150 / te) et de 1% t / t à Rs 1 218 / te pour notre univers de couverture. Le coût global / te peut rester globalement stable (en hausse de 1% en glissement annuel) car la forte augmentation de ~ 150 Rs / te qoq des coûts variables est susceptible d’être compensée par un meilleur effet de levier d’exploitation, des coûts de maintenance inférieurs et des économies de coûts. La croissance de l’Ebitda pourrait être forte à ~ 70% en glissement annuel pour TRCL et DALBHARA, et de 40 à 50% en glissement annuel pour UTCEM, JKCE, PRSMJ et ORCMNT. La croissance de l’Ebitda pour ACEM, ACC et JKLC pourrait atteindre environ 30% en glissement annuel. SRCM et TRCL devraient mener avec un Ebitda / te> `1 500 / te. Avec l’amélioration des prix VSF, l’Ebitda autonome pour Grasim pourrait plus que doubler en glissement annuel à `8 milliards sur une base faible.

