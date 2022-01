Ciment : les perspectives du secteur sont bonnes au CY22

Malgré une sous-performance au S2CY21 en raison des inquiétudes concernant la forte escalade des coûts et la reprise modérée de la demande, la plupart des actions de ciment ont surperformé pour l’ensemble de l’année CY21. Nous pensons que l’Ebitda du consensus FY22-23e pourrait être abaissé de <5% en raison de la faiblesse de la demande au cours du T4CY21, mais cela semble suffisamment pris en compte. .

Conjugué à la diminution des pressions sur les coûts et à la possibilité d’expansion des marges, le rapport risque/rendement semble favorable, à notre avis. En outre, le versement de dividendes entre les entreprises peut augmenter compte tenu de la forte génération de bilan/de trésorerie. Nous maintenons notre position positive avec l’UTCEM, l’ACEM et la SRCM étant nos premiers choix. Nous aimons également JKCE et TRCL. La demande peut encore augmenter d’environ 8 % TCAC au cours de l’exercice 21-24e (malgré une croissance inférieure de 8 à 9 % au cours de l’exercice 22 par rapport aux attentes antérieures d’environ 12 %), ce qui implique un TCAC < 5 % au cours de l'exercice 19-24e.

Une reprise potentielle du logement urbain/semi-urbain, une demande stable de logements ruraux, une reprise progressive des investissements privés couplée à des dépenses d’infrastructure plus élevées menées par le gouvernement (en particulier au cours des deux dernières années avant les élections générales) seraient les principaux moteurs de la demande. Les régions de l’Est et du Centre avec une faible consommation par habitant par rapport aux autres régions sont susceptibles de mener la croissance, tandis que le Sud pourrait voir les dépenses de l’État augmenter (après une baisse observée au cours de l’exercice 20-21).

Le rythme des ajouts de capacité dépendrait de la reprise de la demande : alors qu’il est prévu d’ajouter plus de 80 mn de capacités au cours des exercices 22-24e, il existe des retards d’exécution habituels de 6 à 12 mois dans la mise en service qui dépendraient également du rythme de reprise de la demande. Près de 60 % des capacités devraient être ajoutées sur les marchés à forte croissance des régions de l’Est et du Centre, et par conséquent, ces régions pourraient fonctionner à une utilisation stable de 77 à 82 % au cours de l’exercice 22-24e.

Le nord devrait fonctionner à environ 85 %, l’ouest à environ 70 % et le sud à moins de 65 % d’utilisation au cours des exercices 22-24e. Le Sud devrait passer de 67 à 80 % au cours de l’exercice 2019 à 77 à 85 % d’ici l’exercice 23e, car > 60 % des nouvelles capacités seraient ajoutées par eux.

Couplé à la diminution des pressions sur les coûts, l’Ebitda/te pourrait augmenter à 4 à 5 % du TCAC au cours de l’exercice 22-24e (compte tenu des faibles ratios de rendement dans un contexte de hausse des coûts d’investissement), à notre avis. Décennie de surperformance du cours des actions soutenue par une forte visibilité de la croissance, et nous prévoyons cette tendance à se poursuivre. JKCE, SRCM, TRCL et UTCEM ont généré des rendements TCAC de 42 %, 29 %, 25 % et 20 %, respectivement, au cours des 10 dernières années. L’ACEM, l’ACC, l’UTCEM et le JKCE ont surperformé les indices larges au cours des deux dernières années.