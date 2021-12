Cimic (ACS) remporte l’extension d’une route en Australie pour 200 millions d’euros

12/03/2021

Cimique a reçu un nouveau contrat en L’Australie réalisera des travaux d’amélioration et d’extension des routes en Australie-Méridionale, qui généreront des revenus de 314 millions de dollars australiens (200 millions d’euros).

La filiale australienne d’ACS a repris ce projet via sa filiale CPB Contractors et en partenariat avec le Département d’Etat des Infrastructures et des Transports et les sociétés australiennes Aurecon et GHD, selon la société.

Les gouvernements fédéral et sud-australien contribueront au projet un financement de 560 millions de dollars (350 millions d’euros) pour doubler le tracé autoroutier actuel, améliorant ainsi la sécurité et la connectivité et réduisant les embouteillages, tout en soutenant la croissance économique de la région de Fleurieu Sur.

« Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de réaliser ces importants projets, dans le but de réduire les temps de trajet et d’augmenter la sécurité de la population locale et des visiteurs de la région de Fleurieu Sur. CPB Contractors réalisera les travaux en mettant fortement l’accent sur la sécurité, la qualité, l’environnement et la minimisation des impacts sur la communauté locale « , assure le président-directeur général de Cimic, Juan Santamaría.

La duplication des voies affectera environ quinze kilomètres d’autoroute dans deux sections différentes. Les travaux débuteront début 2022 et devraient s’achever en 2024.