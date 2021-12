Cincinnati a défié les probabilités et un système de séries éliminatoires conçu pour l’exclure

Parfois, il est interdit de se tromper. Au cours des dernières années, il est devenu très clair que le comité de sélection des éliminatoires du football collégial ne secouait pas équitablement les équipes extérieures aux conférences Power Five. De Houston à l’UCF et au-delà, les équipes de conférence du Groupe des cinq étaient à plusieurs reprises classées plus bas par le comité que par les sondages humains et les analyses, et il semblait que le comité n’autoriserait jamais l’une de ces équipes à se qualifier pour les éliminatoires. C’est ce que je pensais il y a quatre semaines. Si vous aviez demandé aux fans de Cincinnati, ils auraient probablement accepté.

Mais samedi soir, Cincinnati a remporté le match de championnat de l’American Athletic Conference pour améliorer son record à un parfait 13-0. Des dizaines de milliers de personnes extrêmement heureuses ont pris d’assaut le terrain du Nippert Stadium. Tout le monde savait que les Bearcats avaient obtenu les pauses dont ils avaient besoin pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Tous ceux qui ont longtemps cru que le comité snoberait Cincinnati savaient qu’ils allaient se tromper, et c’était incroyable.

Ces Bearcats ont battu toutes les équipes qu’ils ont jouées et, plus important encore, ils ont battu un système conçu pour les empêcher d’entrer. Dimanche, c’est devenu officiel : Cincinnati est le non. 4 têtes de série en séries éliminatoires de cette saison, et affrontera le meilleur Alabama en demi-finale du Cotton Bowl le soir du Nouvel An.

C’est un moment cathartique pour un programme qui a maintenant terminé la saison régulière invaincu à trois reprises au cours des 13 dernières années. En 2009, les Bearcats sont allés 12-0 et ont remporté le Big East; alors que les ordinateurs disaient qu’ils appartenaient au match de championnat national BCS, les humains ont plutôt donné cette place au Texas. Ensuite, l’entraîneur-chef Brian Kelly a quitté Cincinnati pour Notre-Dame, et le Big East s’est ensuite effondré. Quelques années plus tard, les Bearcats étaient entraînés par Tommy Tuberville et ont été laissés en dehors de la nouvelle structure de pouvoir du sport. C’était comme si leur temps était passé.

Pourtant, en 2020, les Bearcats sont allés 9-0 au cours d’une saison raccourcie par la pandémie. Bien que Cincinnati ait remporté ces matchs avec une marge moyenne de 22 points, le comité semblait à peine le considérer comme un candidat aux séries éliminatoires. Il a été classé huitième au classement final, après deux défaites en Oklahoma et trois défaites en Floride. Le comité a mis Notre Dame en séries éliminatoires même si les Fighting Irish ont perdu contre Clemson par 24 points dans le championnat ACC.

C’est pourquoi c’est aussi un moment cathartique pour le football universitaire. Bien que ce sport se soit toujours vanté d’être chaotique et imprévisible, il a longtemps été impossible pour la plupart des équipes du FBS de concourir pour des titres nationaux, quelle que soit leur qualité ou leurs performances. Le BCS n’a jamais eu assez de places pour accueillir des équipes qui n’appartiennent pas à une conférence de pouvoir, et le comité des éliminatoires du football universitaire n’a jamais semblé donner à ces équipes une réelle chance. L’odeur omniprésente de parti pris a ruiné une structure de championnat qui était censée apporter l’équité au sport.

Après tout, il est remarquable de voir tout ce que Cincinnati a dû faire pour décrocher la quatrième et dernière place en séries éliminatoires. Il a dû gagner tous ses matchs de saison régulière pendant deux années consécutives. Alors que le comité prétend qu’il ne fait référence qu’aux résultats d’une saison pour déterminer ses sélections en séries éliminatoires, il a clairement besoin de deux excellentes saisons dans les programmes du groupe des cinq avant de les considérer sérieusement. En 2017, UCF est allé 12-0 mais n’a été classé que 12e par le comité; les Knights ont dû à nouveau aller 12-0 en 2018 pour se classer dans le top 10. Le même schéma s’est vérifié avec Cincy, dont la première campagne invaincue n’était clairement pas suffisante. Cela a probablement également aidé le cas de Cincinnati que les Bearcats aient joué contre la Géorgie lors du Peach Bowl de la saison dernière – les Bulldogs ont gagné 24-21 après avoir réussi un placement de 53 verges avec trois secondes à jouer – et que la Géorgie était exceptionnellement bonne cette année. Si 2020 Cincinnati s’était fait exploser dans ce match, le comité aurait probablement supposé que les Bearcats 2021 n’étaient pas au niveau des équipes de conférence de puissance d’élite.

Cincinnati a également dû battre son plus gros concurrent pour la dernière place des séries éliminatoires. Les Bearcats ont battu Notre Dame 24-13 à South Bend le 2 octobre. Ils les ont battus, pour être honnête – Cincinnati menait 17-0 à la mi-temps. C’est poétique que Cincinnati soit arrivé ici en battant l’entraîneur qui les a quittés en 2009 et l’équipe qui a obtenu la quatrième place en séries éliminatoires de la saison dernière.

Le protocole de sélection du College Football Playoff mentionne spécifiquement que le comité doit prendre en compte les victoires face à face lors de l’évaluation d’équipes par ailleurs comparables. Cela a rendu impossible pour le comité d’envisager de classer Notre Dame avec une défaite devant Cincinnati invaincu.

En plus de tout cela, Cincinnati a dû espérer une saison inhabituelle ailleurs. L’ACC, le Big 12 et le Pac-12 avaient tous des champions de conférence multi-pertes en 2021, marquant la première fois dans l’ère des séries éliminatoires que trois ligues Power Five avaient des champions à deux défaites. Si Baylor n’avait pas fait un arrêt remarquable sur la ligne de but pour battre Oklahoma State samedi, les Cowboys auraient été 12-1, et je suis convaincu que le comité les aurait choisis contre Cincinnati.

Ces Bearcats ont fait tout ce qu’on leur a demandé deux saisons de suite, bien plus que ce qu’on aurait dû leur demander. Et maintenant que nous pouvons arrêter de nous concentrer sur le fait qu’ils sont un pion dans un débat sur lequel ils n’avaient aucun contrôle, je suis ravi de commencer à dire à quel point ils sont incroyables en tant qu’équipe de football. Ce groupe est une joie absolue de haut en bas. Qu’il s’agisse du demi de coin Ahmad « Sauce » Gardner qui se précipite pour une interception clé, du quart-arrière Desmond Ridder qui lance une belle bombe vers le bas ou du demi offensif Jerome Ford qui dépasse la défense pour un touché de 70 verges, on a l’impression que toute l’équipe se réjouit de livrer le jeu -moments changeants. Il est tout à fait normal qu’il ait offert un moment décisif pour l’ensemble du sport.

Cincinnati devra faire face à une tâche monumentale contre le champion national en titre, l’Alabama. Le Crimson Tide se dirige vers les séries éliminatoires après une déroute de la Géorgie dans le match pour le titre SEC, et certains paris sportifs ont installé Bama comme favori de deux touchés contre les Bearcats. L’un des principaux sujets de discussion parmi ceux qui ont travaillé pour limiter les opportunités du Groupe des Cinq est qu’un affrontement comme celui-ci se terminera inévitablement par une éruption.

Mais l’engagement de longue date des éliminatoires à choisir les mêmes anciennes équipes a rarement abouti à autre chose que des éruptions. En sept ans d’existence de l’événement, il y a eu 14 matchs de demi-finale. Seuls trois d’entre eux ont été proches: le Sugar Bowl Ohio State-Alabama en 2015, dans lequel le quart-arrière de la troisième chaîne des Buckeyes, Cardale Jones, a choqué l’Alabama, tête de série; le Georgia-Oklahoma Rose Bowl en 2018, dans lequel les Bulldogs ont devancé les Sooners en double prolongation; et le Ohio State-Clemson Fiesta Bowl en 2019, dans lequel les Tigers de Trevor Lawrence ont battu les Buckeyes de Justin Fields sur un touché avec deux minutes à jouer. Toutes les autres demi-finales des séries éliminatoires ont été décidées à deux chiffres. Dix des 14 matchs ont été décidés par plus de 17 points ; c’est un pourcentage d’éclatement de 71 pour cent. Nous avons vu Notre-Dame et l’Oklahoma exploser à plusieurs reprises ; nous avons également vu des champions de conférence de niveau intermédiaire comme Washington et l’État du Michigan se faire exploser.

Si Cincinnati perd contre l’Alabama à deux chiffres, cela représentera encore une autre demi-finale ennuyeuse. Mais si Cincinnati gagne ? Ce sera la première vraie Cendrillon dans l’histoire des éliminatoires du football universitaire. Qu’est-ce qui se compare même? La seule chose qui me vient à l’esprit est la victoire de Boise State au Fiesta Bowl contre l’Oklahoma en 2007, mais cela s’est produit à l’époque de la BCS. Des équipes comme Cincinnati ont bien performé dans des matchs de bowl de premier plan sous le format actuel – Houston et UCF ont remporté les six bols du Nouvel An, par exemple – mais ces résultats ont généralement été ignorés car l’autre équipe était désintéressée. Les seuls bouleversements dans les séries éliminatoires ont été des bouleversements de nom uniquement, comme non. 4 Alabama décrochant pas. 1 Clemson en 2018.

Le football universitaire est mon sport préféré, mais les décisions prises par le comité de sélection des éliminatoires du football universitaire ont récemment rendu plus difficile l’amour. Ce groupe nous a dit que des dizaines d’équipes sportives ne valent pas votre temps ou votre attention. Il a suggéré que des équipes comme Cincinnati doivent être exclues pour assurer des matchs éliminatoires de qualité, uniquement pour que les matchs éliminatoires soient extrêmement non compétitifs. Cela a rendu la saison régulière moins intéressante sans rendre les séries éliminatoires divertissantes. Il a été difficile de se concentrer sur le football à cause de tous les autres facteurs en jeu.

Indépendamment de ce qui se passe ensuite, la percée de Cincinnati est une grande victoire pour ce sport. La présence des Bearcats en séries éliminatoires est un argument que chaque ligue mérite votre temps et votre attention ; qu’un sport qui est fier du chaos et de l’imprévisibilité peut parfois offrir exactement cela. Je pense que l’Alabama gagnera le Cotton Bowl, mais comme Cincinnati l’a déjà prouvé, il est vrai que c’est faux.